HTC 10

Akıllı telefonlar, hayatlarımıza girdiği hızda şekil ve model değiştirmeye devam ediyor. Bilindiği gibi akıllı telefonlar, son birkaç yılda hayatımıza aniden girdi ve yaşamlarımızı, bambaşka noktalara getirdi. Akıllı telefonlar ın hayatımıza girmesi, çoğu kişi tarafından oldukça olumlu karşılansa da halen birçok kişi, akıllı telefonlar ile tanışmamış durumda. Bunu fırsat bilen akıllı telefon üreticileri, akıllı telefon pazarına neredeyse gün aşırı yeni model akıllı telefonlar ile çıkıyor!

iPhone SE Çuvalladı!

Bilindiği gibi yeni model akımına, geçtiğimiz günlerde de Apple da katıldı ve akıllı telefon piyasasına yepyeni, çok özel model, iPhone SE ile giriş yaptı. Apple iPhone SE ile giriş yaptığı akıllı telefon pazarından, büyük bir hüsran ile ayrıldı. Apple, iPhone SE ile akıllı telefon pazarında beklediği etkiyi yaratamadı!

HTC 10 Başarı Elde Edebilecek Mi?

Apple dan sonra akıllı telefon pazarı, HTC 10 ile çalkalanmaya başladı.Uzun zamandır tanıtılması beklenen HTC 10, resmen tanıtıldı ve HTC 10 fiyat ı belli oldu. HTC 10 özellikleri ile adeta göz doldurdu! HTC 10 fiyat ı ile rakipleri arasından sıyrılabilecek mi? Bilinmez, ama HTC 10 özellikleri ile şüphesiz ki birçok rakibini, yolda bırakacak. HTC özellikleri ile adeta tanıtılmadan birçok kullanıcının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde HTC 10 Türkiye satış fiyatı da resmen belli oldu. Çoğu kullanıcı, HTC 10 Türkiye satış fiyatı nı yüksek bulsa da Mayıs ayında satışa sunulacağı öğrenilen HTC 10 un, nasıl satış oranlarına imza atacağını bize günler gösterecek!

HTC 10 Türkiye Satış Fiyatı!