iOS İçin En İyi Oyunlar!

Teknolojinin ilerlemesi ile akıllı telefonlar, iyiden iyiye hayatımıza girdi. Bilindiği gibi akıllı telefonlar, birçok özellik ile hayatlarımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Fakat bazı kişiler akıllı telefonlarını, sunulan onca özellik dışarısında, boş zamanlarını değerlendirmek amacı ile yani oyun oynamak için kullanıyor. Fakat akıllı telefonların piyasaya girmesi ile birçok uygulama da kullanıcılara sunuldu. Çoğu uygulama, kullanıcılar tarafından beğenilmezken, çoğu da adeta kullanıcılar üzerinde bağımlılık yaptı. Şüphesiz ki birbirinden güzel ve gerçekçi oyunlar, akıllı telefon bataryanızı daha da çabuk bitiriyor. Fakat çoğu kullanıcı, bu deneyimler için batarya ömürlerini hiçe sayıyor. Batarya ömürlerinin önemsenmediği şu günlerde, kullanıcıların daha güzel vakit geçirmesi düşünülerek, IOS için en iyi oyunlar 'ı derledik.

IOS için en iyi oyunlar ı, sizler için bir araya getirdik!

1-) Trivia Crack

Trivia Crack isimli oyun, IOS için en iyi oyunlar listesinde birinciliği hak ediyor. Çünkü Trivia Crack, son zamanların en çok indirilme değerine sahip. Trivia Crack isimli oyun, arkadaşlarınız ile ya da tanımadığınız kişiler ile karşılıklı oynayabileceğiniz bir bilgi yarışması oyunu.

2-) Monument Valley

IOS kullanıcıları arasında, yani Apple ürünleri kullanıcıları arasında Monument Valley isimli oyunu bilmeyen kalmamıştır. Monument Valley isimli oyun, genel olarak geometrik yapıların arasında geçiyor. Monument Valley isimli oyunda, IDA isimli bir prensesi kullanarak, bulmacaları çözmeniz amaçlanıyor.

3-) Threes!

Threes! İsimli oyun, ilk bakıldığında oldukça basit olarak algılansa da zamanla oyunun hiçte böyle olmadığı ortaya çıkıyor! Threes! İsimli oyun, IOS için en iyi oyunlar listesi içerisinde. Çünkü Threes!, Mobil oyunlar içerisinde ödüllü bir oyun.

4-) World of Tanks Blitz

IOS için en iyi oyunlar içerisinde yer alan World of Tanks Blitz, aslında World of Thanks isimli oyunun mobil bir versiyonu. World of Tanks Blitz, kullanıcılara sunduğu oldukça yüksek grafikler ile göz dolduruyor. Kullanıcıların ulaşımını ücretsiz olarak bekleyen World of Tanks Blitz isimli oyun, IOS kullanıcılarına unutulmayacak tank savaşları yaşatmayı bekliyor!

5-) FIFA 15 Ultimate Team

FIFA 15 Ultimate Team isimli oyun, adeta IOS için en iyi oyunlar listesinde parıldıyor. Bilindiği gibi yıllardır oyun konsollarının vazgeçilmez oyunu olan FIFA serisi, geçtiğimiz dönemlerde akıllı telefonlarda da kendisine yer edinmişti. FIFA 15 Ultimate Team isimli oyun, IOS kullanıcıları na sunduğu yüksek grafik performansı ile adeta IOS için en iyi oyunlar listesinde parıldıyor!

6-) Modern Combat 5: Blackout

IOS için en iyi oyunlar listemizde şüphesiz ki en iyi grafiklere sahip olan Modern Combat 5: Blackout isimli oyun, adeta oyunu bir akıllı telefonda değil de sanki oyun konsolunda oynuyormuş hissi veriyor. Aynı zaman da Modern Combat 5: Blackout isimli oyun, kullanıcılara tekli ve çoklu oyun modları da sunuyor! Hatırlatmakta fayda var; Modern Combat 5 : Blackout isimli oyun bir savaş oyunu!

7-) Clash of Clans

Clash of Clans isimli oyun, IOS için en iyi oyunlar listesinde birinciliğe aday! Clash of Clans isimli oyun, mobil cihazlarda en çok indirilen ve en çok oynanan oyun olma özelliğini de üzerinde barındırıyor! Clash of Clans, temel olarak sahip olduğunuz köyü geliştirip, savaşmak üzerine kurulmuş bir kurgudan oluşuyor!