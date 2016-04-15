İşte Avrupa'nın En İyi Akıllı Telefonu

Akıllı telefon piyasasındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Telefonun adeta anlamını değiştiren akıllı telefon konusunda firmaların rekabeti devam ediyor.

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İşte Avrupa'nın En İyi Akıllı Telefonu
Guncelleme : 2016-04-15 01:27:29Bu Ä°cerik : 2318 kez okundu.

Akıllı telefon piyasasındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Telefonun adeta anlamını değiştiren akıllı telefon konusunda firmaların rekabeti devam ediyor. Yepyeni modellerle kullanıcılarının karşısına çıkan firmaların bu modellerini inceleyen önemli tüketici medyaları Avrupa’nın en iyi akıllı telefonunu belirledi.

Samsung Damgası!

Samsung, son olarak çıkardığı amiral gemi modeli Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge ile adından sıkça söz ettirmişti. Son derece gelişmiş özelliklere sahip olan ve şık tasarımıyla dikkat çeken cihaz, satış rakamlarıyla da firmayı memnun ediyor.

SamMobile sitesinin yaptığı geniş çapta araştırmaya göre, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge, Avrupa’da şu anda en iyi telefon durumunda. Sayfada yapılan yorumlara göre, Samsung’un bu durumu yakın zamanda da değişmeyecek gibi görünüyor.

İngiltere’de en iyi telefonlar sıralaması yapan firma, Samsung’un yeni Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerini birinci ve ikinci olarak gösterdi. Ülke medyasındaki otoriteler bu cihazlara 93 ve 92 puan verdiler. Fransa’da Que Choisir, Belçika’da Test Aankoop, Hollanda’da Consumentenbond ve İspanya’da OCU-Compra Maestra isimli medya şirketleri piyasada bulunan en iyi akıllı telefon modeli olarak Samsung Galaxy S7 Edge modelini gösterdiler.

Tüm bu ciddi kuruluşların övgüsünü alan ve kullanıcılar tarafından da beğenilen Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge bir süre daha zirvede yer alacak gibi görünüyor. Bakalım diğer firmalar tarafından bu cihazları gölgede bırakabilecek cihazlar ne zaman üretilecek?

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