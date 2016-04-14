Dünya teknoloji devi Apple ın, sonu mu geliyor? Bu soru, günümüzde oldukça fazla tekrar edilmeye başlandı. Bu soruların sürekli olarak tekrar edilmesinin tek nedeni; ortaya atılan iddialardı! Bilindiği gibi Apple, teknoloji alanında ürettiği ürünleri ile tanınıyor.

Special Edition Kaosu!

Apple, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon piyasasına sunduğu iPhone SE, yani iPhone Special Edition isimli akıllı telefon ile beklentileri karşılayamamıştı. Çoğu kullanıcı Apple ı, yeni çıkartılan akıllı telefon iPhone SE yi almayarak protesto etti. Ve akıllı telefon piyasasına yeni sunulan iPhone SE, oldukça düşük satış oranlarına imza attı. Fakat iPhone SE, bunu hiç hak etmiyordu! iPhone SE özellikleri ile adeta, fiyat performans olarak oldukça iyi bir telefondu. Fakat kullanıcılar, iPhone SE özellikleri ni hiçe sayıp, kasası eskiye benzediği ve harici hafıza kartı desteği sunmadığı için iPhone SE yi, adeta elinin kenarı ile bir köşeye itti.

iPhone SE En Kötü Değerlere İmza Attı!

Yapılan araştırmalar da iPhone SE nin, bugüne kadar ki en kötü iPhone satış değerlerine imza attığını gösterdi! Apple ın büyük umutlar ile piyasaya sunduğu iPhone SE özellikleri ne kadar iyi de olsa, kullanıcıları pek memnun etmemişti.

Macbook Air İddiaları Tükenmek Bilmiyor!

iPhone SE nin kaderini, kardeşi sayılabilecek Macbook Air da yaşıyor diyebiliriz. Bilindiği gibi çoğu kullanıcı, iPhone SE de de olduğu gibi Macbook Air özellikleri nden şikayetçiydi. Çoğu kullanıcı, Macbook Air özellikleri arasında halen yeni bir ekran teknolojisi göremediği için oldukça mutsuzdu. Geçtiğimiz dönemler de Macbook Air özellikleri nden şikayet eden kullanıcıları, bir nebze de olsa sevindirecek bir iddia ortaya atılmıştı. O iddia; 2016 yılında yenisi tanıtılması beklenen Macbook Air isimli bilgisayarın, dokunmatik klavyeye sahip olacağı yönündeydi.

Macbook Air Severleri Üzecek İddia!

Macbook Air dokunmatik klavye ile satılacak iddialarını duyan birçok kullanıcı, merakla Macbook Air dokunmatik klavye sini bekliyordu. Fakat kullanıcıları üzecek bir iddia daha geldi! İddia Macbook Air dokunmatik klavye si ile ilgili değil, direkt olarak Macbook Air ile ilgiliydi. İddiaya göre yeni Macbook Air, dizüstü bilgisayar piyasasına sunulmayacaktı. Yeni Macbook Air ın tanıtılmayacağını duyan birçok kullanıcının hevesi, kursağında kaldı! Yeni Macbook Air ı merak ile bekleyenler, bu iddia üzerine büyük üzüntüye boğuldu!