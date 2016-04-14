Kare Kod’lu Windows 10

Teknolojinin gelişim göstermesinden beri, hayatlarımıza birçok bilgisayar girdi. Hayatımıza giren bilgisayarlara, çok geçmeden alışsak da halen bilgisayarların tam olarak işleyiş sürecini kavrayabilmiş değiliz. Bilindiği gibi çoğu kişinin en büyük korkusu; üzerinde çalıştığı işi tamamlamadan, bir hata ile karşılaşmak ya da bilgisayarın kendini yeniden başlatması. Gelişen işletim sistemleri ile birlikte, artık çoğu belge kurtarılabilse de halen bilgisayarların verdiği mavi ekran olarak tabir edilen hatalar, tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bilmeyenler için açıklamak gerekirse; bilgisayarınız mavi ekran verdiği takdirde, donacaktır ve hiçbir komutunuza cevap vermeyecektir. Karşılaşılan hataya göre; bilgisayarınız kendini yeniden başlatacaktır ya da işletim sistemi tamamen kullanılamaz hale gelecektir ve format atmak kaçınılmaz bir yol olacaktır. Format atmak denilince çoğu kullanıcı halen, büyük endişeler yaşamakta. Fakat gelişen teknoloji ile beraber, artık format atmak da çok daha basit.

En Çok Tercih Edilen Windows!

Teknolojinin günden güne geliştiğini belirtmiştik. Teknolojinin gelişmesi ile işletim sistemleri de sürekli ve düzenli olarak, üreticiler tarafından güncellemelere tabi tutuluyor. Bilindiği gibi dünya üzerinde en çok kullanılan ve tercih edilen işletim sistemi; Windows işletim sistemidir. Windows işletim sistemi, gerek kullanım basitliği, gerek ise kullanım çoğunluğu ile kullanıcılar tarafından hep tercih edilen bir işletim sistemi olmuştur. Windows, yıllardır kullanıcılarına sunduğu birçok işletim sistemi ile hep liderliği oynadı.

Windows 10 Mavi Ekrana Çözüm!

Windows, kullanıcılara sunduğu yeni işletim sistemi Windows 10 ile de kullanım kolaylıklarına, büyük geliştirmeler getirmişti. Windows 10 da sunulan kullanım kolaylığı geliştirmelerinden, mavi ekran olarak tabir edilen hata ekranı da nasibini aldı. Windows 10, bir hata verdiği zaman; kullanıcılar karşısına çıkan mavi ekran beraberinde, hata kodu ve üzgün bir surat da kullanıcılara sunuluyor.

Kare Kod’lu Windows 10

Windows 10 un hata ile birlikte kullanıcılara hata kodu da sunması oldukça hoş bir düşünce! Fakat Windows tarafından kullanıcılara sunulan hata kodları internete yazıldığında, herhangi net bir sonuca ulaşılamıyordu. Windows da bu olumsuz durumu fark etmiş olacak ki; Windows 10 a getirdiği güncellemede, kullanıcılara hata kodu ile birlikte bir de kare kod sunmaya başladı. Kullanıcılar bilgisayarları hata verdiğinde, akıllı telefonlarından gördükleri kare kod u okutarak, kare kod sayesinde hatalarının nedenini ve çözüm yollarını basitçe öğrenebilecek!