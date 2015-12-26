Sitelere Üye Olurken Mail Arama Derdine Son!

Günümüzde yüzlerce web site var, yüzlerce forum site var ve bu siteler üzerinden birbirinden kaliteli paylaşımlar yapılabiliyor. Yapılan bu paylaşımları da görebilmek için çoğu zaman web site sahipleri site üyesi olmayan kullanıcılar için içerikleri sınırlandırıyor. Bu sınırlı içerikleri de şu şekilde anlayabiliyoruz; örneğin bir konuyu okumak için siteye giriş yaptınız ve tam o anda karşınıza “Bu içeriği görüntüleyebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir” uyarısını alırsınız. Eğer böyle bir uyarı alıyorsanız o site sizden üye olmanızı istiyor demektir. Sizler de üye olmadan bu sitedeki hiçbir içeriği rahatlıkla görüntüleyemezsiniz ve faydalanamazsınız.

Şahsi Bilgileri Vermemek İçin

Birçok kullanıcı da gerek zamandan dolayı gerekse şahsi bilgilerini vermemek için sitelere üye olmaktan vazgeçiyorlar ve konuları görüntülemeden farklı web sitelere yöneliyorlar. Aslında bu haklı bir davranış ve web sitelerin böyle bir sınırlama koyması oldukça gereksizdir. Çünkü günümüzde neredeyse hemen hemen her içeriğin farklı varyasyonları farklı web siteler de zaten bulunuyor. Yani A sitesinde olmayan içerik B sitesinde olabiliyor ve bir site sınırlama koyuyorsa kullanıcılar diğer siteye rahatlıkla erişim sağlayarak aradıkları içerikleri okuyabilirler. Çoğu zamanda kullanıcılar şahsi bilgilerini üye olurken vermek istemiyorlar. Özellikle de sitelere üye olurken mail adresimizi verdiğimiz de tekrardan mail adresimize giriş yaparak onay linkini onaylamamız oldukça zaman alabiliyor ve can sıkabiliyor. Sırf bu yüzden birçok kullanıcı üye olmaktan kaçınmaktadır.

Guerilla Mail Yöntemi

İşte artık sizi bu sorundan kurtaracak altın yöntem. Guerilla Mail dediğimiz bir mail sunucusu sayesinde anlık olarak size özel mail oluşturuluyor ve sizler sadece bu mail adresini kopyalayıp mail istenilen kutucuğa yapıştırıyorsunuz ve siteye kaydınızı tamamladığınızda tekrar Guerilla Mail sitesine giriyorsunuz zaten yan sekmede açık olacağı için oldukça kolay olacaktır. Sonra bir bakıyorsunuz onay linki direkt olarak karşınıza gelmiş tek yapmanız gereken bu onay linkine tıklamak oluyor linkle tıkladıktan sonra üyeliğinizi tamamlıyorsunuz. Sonrasında sayfayı yenilediğinizde artık kayıt olduğunuz mail piyasaya olmuyor. Bu yöntem ile istediğiniz siteye dilediğiniz zaman rahatlıkla üye olabilir ve dilediğiniz işlemleri yapabilirsiniz.