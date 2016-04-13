BİM Gençleri Sevindirdi!

Cuma sabahlarının vazgeçilmez olayı; BİM in aktüel ürünler olarak isimlendirdiği, indirimli ürünleri incelemektir. Özellikle ev hanımlarının büyük bir ilgi ile takip ettiği BİM aktüel ürünler i, her hafta değişiyor. Bilindiği gibi BİM, yıllardır ülkemiz tüketicilerine hizmet vermekte. BİM yıllardır zaman zaman gülümsetti, zaman zaman ise; üzdü. Özellikle sosyal medyada da gençler tarafından çokça dalga konusu olan BİM, Le’Cola sından poşetlerine kadar, birçok ürünü ile gençlere mizah konusu olmuş durumda.

BİM’in Görünmeyen Yüzü

BİM, özellikle kırsal kesimlerdeki büyük bir açığı kapatıyor. Bilindiği gibi büyük marketler zincirleri, çoğu kırsal kesimde şube açmıyor. Hal böyle olunca, oralarda yaşayan insanlar hem birçok üründen mahrum kalmış oluyor, hem de çeşitlilik bulamıyor, mahalle bakkalı ne getirir ise; onu satın almak zorunda kalıyordu. BİM, kırsal kesimde yaşamını sürdüren insanların adeta imdadına yetişti ve o bölgelerde yaşayan insanlar ile binlerce çeşit ürünü buluşturdu. Bilindiği gibi BİM, hep uygun fiyatlı ürünleri ile tanınıyor. BİM aynı zamanda uygun fiyat etiketleri ile kaliteli ürünleri tüketicilere sunuyor!

BİM Cell Bambaşka

BİM in uygun fiyatlı satış yaptığını bilmeyen yoktur! Fakat geçtiğimiz dönemlerde BİM, çıkarttığı BİM Cell ile iletişim alanına da bambaşka bir boyut kazandırdı ve birçok kullanıcıya, BİM Cell ayrıcalığı ile iletişimi uygun bir halde sundu. Ve çoğu kişi de sim kartlarını, BİM Cell inkiler ile değiştirdi!

BİM’in Aktüel Ürünleri

Hep uygun fiyatlı ürünler satan BİM, çoğu zaman da popüler markaların pahalı ürünlerini, daha uygun fiyatlara satıyor. BİM in aktüel ürünler olarak isimlendirdiği bu indirimli ürünler, her haftanın Cuma günlerinde satışa giriyor. Hal böyle olunca çoğu zaman Cuma günleri, BİM şubeleri önlerinde yoğun kuyruklar oluşuyor.

Linsanslı Ürünler ile BİM

BİM geçtiğimiz dönemlerde de çoğu lisanslı ürünü, uygun fiyat etiketleri ile tüketiciler ile buluşturmuştu! Bu ürünler arasında; film t-shirt ve çantaları bile vardı! BİM işi bir kademe daha ilerletip, Apple ın iPhone 5 S ve iPhone 6 isimli akıllı telefonlarını da satışa çıkarmıştı.

BİM İşi İyice Abarttı

BİM bu defa öyle bir ürün anlaşmasına imza attı ki; bu haberi duyan gençler, adeta şimdiden heyecana kapıldı. BİM, takvimler 15 Nisan 2016 tarihini gösterdiğinde, şubelerinde gençlerin büyük bir eğlencesi olan Sony Playstation 4 isimli oyun konsolunu, satışa çıkaracak. Hem de ürün 2 yıl garantili olacak ve 500 GB’lık saklama alanına sahip olacak! BİM, Playstation 4 isimli oyun konsolunu şok bir fiyat etiketi ile yani tamı tamına 999 Türk Lirasına satışa sunacak. Bu fiyat, şimdiye kadarki en iyi Playstation 4 fiyatı olacak! Playstation 4 isimli oyun konsollarının sınırlı sayıda olacağını belirterek, meraklıların 15 Nisan Cuma günü ellerini çabuk tutmasını öneriyoruz!