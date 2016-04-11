İncelik Yarışı Kızışıyor

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile bilgisayarlar iyice küçüldü ve akıllı cep telefonları isminde, ceplerimize girdi. Gelişen teknoloji, bilgisayarların küçülmesini sağladı. Bilindiği gibi odalara sığmayan bilgisayarlar, şimdi bir parmak boyunda bile olabiliyor. Nano teknolojinin günümüzde hızla ilerlemesi ile üreticiler, küçülme yarışına girdi. Fakat akıllı telefonlar hariç! Bilindiği gibi akıllı telefonlar, sürekli olarak büyüyor. Hatta Samsung, geçtiğimiz dönemlerde büyüyen akıllı telefonların sorun olmaya başladığını fark edip, katlanabilen akıllı telefonunun patentini aldı. Samsung, katlanabilen akıllı telefon ile büyüyen ve büyüdükçe kullanışsız hale gelen akıllı telefonlara, bir çözüm bulmak istemişti.

Küçülme Çağı

Nano teknoloji nin büyük hızla gelişmesi ile çoğu üretici, ürünleri gittikçe küçülttü. Apple da bu yarıştan kendi payını alarak, Macbook isimli dizüstü bilgisayarında çığır açacak nitelikte bir incelmeye gitti. Apple ın Macbook isimli dizüstü bilgisayarında gittiği incelme o kadar fazlaydı ki; her bilgisayarın üzerinde bulunması gereken çoğu giriş, yeni Macbook’un ince gövdesi üzerinde kendine yer bulamamıştı. Apple bu sorunu, bilgisayarın üzerine sadece bir adet giriş koyarak çözdü. Apple ın ince Macbook üzerine koyduğu USB Type C girişi, tüm sorunlara çözüm oldu. Çünkü Apple, sattığı ince Macbook bilgisayarının yanında aksesuarlar sunarak, kullanıcıların diğer hayati önem taşıyan girişleri de kullanabilmesini sağladı. Fakat Apple ın bilgisayar alanında bu kadar cüretkar bir yenilik yapması, bilgisayar üzerinde uzmanlaşmış çoğu firmanın canını sıktı. Çok geçmeden incelme haberleri, diğer bilgisayar üreticisi firmalardan da geldi.

İncelik Yarışa Dönüştü

HP de Apple a uyarak, geçtiğimiz günlerde Spectre ismini verdiği yeni ince dizüstü bilgisayarını, teknoloji severler ile buluşturdu. HP de Apple gibi incelik üzerine kurduğu yeni bilgisayarı Spectre ile kullanıcılara, adeta yepyeni bir deneyim sağladı. Bir HP yöneticisi, kendileri üzerinde yapılacak eleştiri ve yorumları tahmin ederek, şu sözler söyledi. Bildiğimiz gibi Apple, yıllardır yeniliklerin arkasındaki büyük bir güçtü. Fakat bundan sonra bu güç, HP nin elinde olacak! HP nin yöneticisi tarafından yapılan bu açıklama, Spectre nin Apple ın ince Macbook una rakip olarak üretildiğinin en büyük kanıtı oldu. HP nin bu tavrı oldukça iddialı olarak değerlendirilse de HP nin ne kadar kararlı olduğu, Spectre isimli bilgisayarı inceliğinden anlaşılıyor. Sprectre isimli dizüstü bilgisayar, Apple ın ürettiği ince Macbook tan da ince.

İncelik Yarışına Devam

Bilgisayar firmaları arasındaki rekabetin daha da artacağı bekleniyor ve bu kızışmanın sonucu merak ile bekleniyor.