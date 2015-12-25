Bilgisayar Kasası Nasıl Temizlenmeli? Nelere Dikkat etmeliyiz?

Günümüzde neredeyse her 10 evden 4’ünde bilgisayar var. Bu bilgisayarların sürekli olarak bakımlara ihtiyaçları vardır. Eğer bilgisayarların bakımları düzenli bir şekilde yapılmazsa bazı sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlardan bahsedecek olursak kasanızdan gereksiz olarak aşırı ses gelebilir, gürültü yapabilir ve bazı bozulmalara neden olabilirler. Özellikle de işlemci ısınmaları oldukça sık bir şekilde karşılaşılanlar arasında yer almaktadır. Unutmayın ki bilgisayarlarınızın kasalarında birkaç adet fan parçası vardır ve bu parçalar sürekli olarak içerideki havayı dışarı atarlar ve dışarıdan içeriye hava alırlar. Havadaki tozlar da bu fanların içerisine yerleşirler ve zamanla bazı sorunlara neden olurlar.

Rutubetsiz Ortamda Kasa Temizliği

İlk olarak kasanızı rutubetsiz bir yerde açın. Kasanızın kapaklarını açtıktan sonra elinize bir elektrikli süpürge alarak içerideki kiri ve tozu çekebilirsiniz. Arkasında yine elinize bir saç kurutma makinesi almalısınız ve içeride bulunan toz ile kire basınç uygulayarak dışarı atabilirsiniz. Özellikle de güç kaynağınız ve FAN parçasına dikkatli bir şekilde basın uygulamalısınız. Basınç işleminden sonra yine elinize ıslak olmayan bir peçete alabilir ve kasanızın içerisindeki bütün parçaları güzel bir şekilde temizleyebilirsiniz. Yine tam bir temizlik için elinize bir tornavida alıp FAN parçasını bulunduğu yerden sökmelisiniz. İşlemci üzerinde bulunan bu parçayı söktükten sonra farklı bir yer de güzel bir şekilde temizleyin. İçerisinde hiç toz ve kir kalmamış olması gerekmektedir.

Güç Kaynağını Temizleyin

Fan parçanızı güzel bir şekilde temizledikten sonra yine bilgisayarınızın içerisinde bulunan güç kaynağını da güzel bir şekilde temizlemelisiniz. Güç kaynağının içerisine de güzel bir şekilde basınç uygulamalısınız. Ancak önemli bir nokta var o da güç kaynağınızın kapaklarını asla sökmemelisiniz. Çünkü dışarıdan bazı hasar ve darbelere karşı dayanıksızdırlar. Yine hazır FAN parçasını sökmüşken işlemci üzerindeki termal macunu kontrol edebilirsiniz. Termal macununuz bittiyse yeni bir termal macun almalı ve işlemci üzerine biraz sıkmalısınız. Biraz derken bir nohut tanesi kadar sıkmanız yeterlidir. Son olarak da bütün parçaları tekrar yerlerine takabilirsiniz. Bu işlemleri 2 – 3 ayda bir yapmanız size önemli ölçüde fayda sağlayacaktır.