Facebook Messenger Yeni Özellikleri İle Gelişiyor

Çağımızda teknolojinin ilerlemesi ile kitle iletişim araçları, oldukça yaygınlaştı. Özellikle akıllı telefonların hayatımızda yer edinmeye başlaması ile yaşamlarımıza birçok farklı yenilik de girdi. Bilindiği gibi akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile insanlar arası iletişim, oldukça kolaylaştı. İnsanlar hayatlarımıza giren akıllı telefonlar sayesinde, binlerce kilometre uzaktaki kişiler ile sanki yanlarındaymışçasına, iletişim kurabilir hale geldi. Bunun belki de en güzel örneği; Skype ve Whatsapp oldu. Bilindiği gibi Skype, kullanıcılar tarafından çoğunlukla görüntülü konuşma özelliği yüzünden tercih ediliyor. Whatsapp ise; son zamanların olmaz ise olmaz uygulamalarından biri! Hatta çoğu editör, akıllı telefon kullanıcılarına Whatsapp isimli uygulamayı indirmeleri için önerilerde bulunuyor. Whatsapp, günümüzde özellikle gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygulamanın başlıca özellikleri; mesaj alışverişi, görüntü ve video paylaşımı, sesli mesaj alışverişi ve konum paylaşımıdır. Whatsapp uygulaması özellikleri ile adeta, her akıllı telefonda kendine yer edindi.

Facebook Rakiplerine Özendi

Konu Skype ve Whatsapp a geldiğinde, unutulmaması gereken bir iletişim uygulaması da Facebook. Bilindiği gibi Facebook da geçtiğimiz dönemlerde, Skype ve Whatsapp a özenerek, Facebook Messenger ismini verdiği, mesajlaşma uygulamasını akıllı telefon kullanıcılarına tanıtmıştı.

Facebook Güncellemeye Doymadı

Facebook, geçtiğimiz dönemlerde, Facebook Messenger ismini verdiği uygulamaya, bir de güncelleme getirmişti. Bu güncellemenin amacı; Facebook Messenger ı rakipleri Skype ve Whatsapp gibi daha kullanılabilir bir hale getirmekti. Fakat Facebook, geçtiğimiz günlerde Facebook Messenger ismini verdiği iletişim uygulamasına, tekrar bir güncelleme getirdi. Facebook, bu güncellemede de kullanıcılara birçok yenilik sundu.

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