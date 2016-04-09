Android Telefonlarda İstenmeyen Numaraları Engelleme

Akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile hayatlarımıza büyük kolaylık geldi, doğru fakat çoğu zaman akıllı telefon menüleri içlerinde kayboluyoruz ve yapmak istediğimiz şeyi, bir türlü bulamıyoruz. Akıllı telefonların hayatlarımız kolaylaştırdığını söylemiştik, fakat günden güne gelişen teknoloji ile birlikte akıllı telefonlar da yerlerinde saymıyor ve neredeyse her geçen gün, akıllı telefon modellerine bir yenisi ekleniyor. Hal böyle olunca, hem akıllı telefon pazarı oldukça karmaşık bir hal alıyor, hem de rakipler birbirleri arasından sıyrılmak için gerekli gereksiz birçok özelliği, akıllı telefonların içerisine yerleştiriyor. Durumun böyle olması, akıllı telefon menülerinin gün geçtikçe karışık bir hal almasını sağlıyor. Teknolojinin ilerlemesi ile akıllı telefonların sayısı da gün geçtikçe artmaya başladı. Akıllı telefonların sayısı arttıkça, akıllı telefon sahiplerinin sayısı da arttı. Günümüz de 7 yaşından, 70 yaşına kadar birçok kişinin cebinde, bu akıllı telefonlar bulunuyor. Aslında bu akıllı cihazlara, telefon demek oldukça yanlış! Çünkü onlar günümüzde adeta, bilgisayarların yerini aldılar ve bizler sanki ceplerimizde küçük bilgisayarcıklar taşıyoruz. Bu akıllı cihazlar, marka ve model olarak farklılıklar gösterse de aslında hepsi, benzer işler yapıyor. Akıllı telefonlar benzer işler yapsa da kullanıcıların hep bir ortak şikayeti oluyor; karmaşık akıllı telefon menülerinde aradıklarını bulamamak!

Telefon Sapığı

Akıllı telefonların birçok özelliği olduğundan bahsetmiştik, bazı zamanlar insanlar akıllı telefonları içerisindeki birbirinden güzel uygulamalar ile ilgilenirken, hoşlanmadıkları kişi ya da kişiler tarafından, çağrı ya da kısa mesaj yolu ile rahatsız ediliyor. Bu rahatsızlık verme olayı, bazı zamanlar oldukça sınırını aşarak, adeta insanları günlük işlerinden alıkoyuyor. Birçok yerde sıkça sorulan Android işletim sisteminde istenmeyen telefon numaralarını engellemenin birkaç yolunu, sizler için derinlemesine inceledik.

Android’de İstenmeyen Kişileri Engelleme

Akıllı telefon menülerinin, gün geçtikçe karmaşıklaştığından bahsetmiştik. İnsanlar çoğu zaman, aradıklarını akıllı telefon menülerinde bulamıyor! Sizler için istenmeyen kişilerin verdiği rahatsızlıklardan kurtulma yöntemlerini bir araya getirdik.

Şebeke Ayarını Etkinleştirme

Günümüzde çoğu GSM operatörü, kullanıcılarına bu özelliği sunuyor! Eğer sizi arayan kişi, sizi durmadan gizli numara ile sizi rahatsız ediyor ise; yapmanız gereken oldukça basit! Gizli numara ile rahatsız ediliyorsanız, hemen GSM operatörünüzün danışma hatlarını arayarak, durumdan bahsedin ve sim kartınızı, gizli numaralara kapatmak istediğinizi belirtin. Müşteri temsilciniz hattınızı gizli numaralara karşı kapattığı zaman, artık gizli numaralardan gelen çağrılar, telefonunuza ulaşmayacak ve rahatsız edilmekten kurtulmuş olacaksınız.

Telefondan Engelleme

Eğer tanımadığınız bir numara tarafından sürekli olarak rahatsız ediliyorsanız ve bu durumdan oldukça şikayetçi iseniz; Yapmanız gereken şey oldukça basit! Sizi rahatsız eden numarayı engellemek için; Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun arama listesine girerek, sizi rahatsız eden numaranın üzerine basılı tutun. Bir süre sonra o numara kenarında, Numara Engelle seçeneği çıkacak. Bu seçeneğe dokunduğunuzda, artık bu numara sizi ne arayarak, ne de mesaj atarak rahatsız edemeyecek. Fakat uyarmakta fayda var! Android işletim sistemi oldukça yaygın bir işletim sistemi olduğu için sizin telefonunuzda engelleme işlemi, böyle gerçekleşmeyebilir. Eğer belirttiğimiz adımları izleyerek numara engelleme işlemini gerçekleştiremezseniz, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.

Uygulama İle Numara Engelleme