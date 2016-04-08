iPhone 7 Böyle Olacak

Merakla beklenen iPhone 7 nin, 2016 yılının eylül ayında çıkması bekleniyor. Apple ın iPhone SE isimli yeni akıllı telefonu, kullanıcılar tarafından beklenen ilgiyi görmemişti. Bunun büyük nedeni, telefonun teknolojiye ayak uyduramamış olmasıydı. Genel bir Apple geleneği olarak, iPhone larda herhangi bir harici hafıza kartı desteği bulunmuyor. Hal böyle olunca yeni çıkarılan iPhone SE, sadece 16 ve 32 gb’lık versiyonlar ile kullanıcılara sunuluyordu. Oysaki iPhone SE nin rakipleri, 128 gb’a kadar harici hafıza kartlarını destekliyor. Hal böyle olunca çoğu kullanıcı, yeni çıkarılan iPhone SE ye büyük bir ilgi göstermedi. Kimilerine göre de bu ilgisizliğin sebebi; iPhone SE nin yeni bir akıllı telefon olmasına rağmen, kardeşi iPhone 5 ve iPhone 5 S e olan benzerliğiydi. iPhone SE ye yapılan testlerde, yeni iPhone SE de kullanılan birçok parçanın, kardeşleri ile olan benzerliği de dikkat çekti. Durumun böyle olması, Apple ı da hayal kırıklığına uğrattı ve iPhone SE satışa çıkarıldığı ilk haftalardan, beklenen satış değerlerine ulaşamadı. Teknoloji severler büyük bir merakla gözlerini, eylül ayında çıkması beklenen yeni iPhone 7 ye çevirdi. Fakat durumun böyle olması, iPhone 7 üzerindeki beklentileri oldukça arttırdı. iPhone 7 yi merakla bekleyen kişiler, aradıklarını iPhone 7 de bulamazsa çok daha büyük bir hayal kırıklığına uğrayacakları kesin.

iPhone 7 Çıkış tarihi Teknik Özellikleri

Gözlerin iPhone 7 ye dönmesi ile birçok söylenti ve iddia da ortaya atıldı. Bilindiği gibi Çinliler, iPhone 7 nin görüntülerini medyaya sızdırdıklarını iddia etmişti. Fakat görselleri gören çoğu uzman, görüntülerin üzerinde oynandığını çok geçmeden fark etti. Bir iPhone 7 sızıntı haberi de Catcher Technology den duyuldu. İddialara göre Catcher Technology, iPhone 7 nin görsellerini medya ile paylaşmıştı. Catcher Technology nin medya ile paylaştığı görüntülerden anlaşıldığı üzere; yeni iPhone 7, kardeşi iPhone 6 ve iPhone 6 S in makyajlanmış hali gibi piyasaya sürülecek. Fakat, öğrenilen öyle bir iddia var ki! Bilindiği gibi Apple, geçtiğimiz dönemlerde çıkarttığı yeni dizüstü bilgisayarında, incelik uğruna bazı hayati önem taşıyan girişlere yer vermemişti. Apple, yeni dizüstü bilgisayarını bu hayati önem taşıyan girişler yerine, USB Type C ismini verdiği farklı bir giriş ile sunmuştu.

iPhone 7 ne zaman çıkacak Türkiye