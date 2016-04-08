Aksiyon Kamerada Uygun Alternatif: Xiaomi

Aksiyon kamera denilince akla gelen ilk marka, GoPro! Evet, ama tercih edebileceğiniz birçok çeşitli marka ve model de aksiyon kamera pazarında, sahiplerini bekliyor. Bilindiği gibi aksiyon kamera, hayatımızdaki büyük bir boşluğu doldurdu. Çoğu kişi, yaptığı macera dolu sporları kayıt altına alamayıp, kimse ile paylaşamıyordu. Hatta birçok sporcu, macera dolu dakikaları tekrar izleyemiyordu ve yaptığı hataları göremiyordu. Aksiyon kamera lar, hayatımıza bambaşka bir bakış açısı getirdi. Çünkü aksiyon kamera kavramı, hayatımıza girmeden önce kayıt yapılabilecek video kamera lar, çoğu sporcunun spor aletine yerleştirilemiyordu. Çünkü normal video kamera lar, boyutları ve kullanım zorluğu ile çoğu spor dalında, kendilerine yer bulamıyordu. Hal böyle olunca, bizler sporları sadece dışarıdan bir göz gibi izleyebiliyorduk. Aksiyon kamera ların hayatımıza girmesi ile video kamera kavramına, bambaşka bir boyut kazandırıldı. Hiç tanık olmadığımız açılardan, en sevdiğimiz sporları izleme imkanı bizlerle oldu. Aksiyon kamera ların hayatımıza girmesi ile çok yüksek maliyetler gerektiren, fotoğrafçılık ve kameramanlık sektörüne de birçok yeni isim eklendi. Aksiyon kamera ların hayatımıza girmesi ile birçok çeşitli sektör alanı da oluştu. Örnek vermek gerekirse; Drone isimli 4 pervaneli minik helikopterlere, aksiyon kamera lar takılarak, çok ilginç çekim açıları elde edildi ve birçok kişi, Drone lar ile havadan reklam çekimleri yapmaya başladı. Hatta Drone lar, çoğu kişiye ekmek teknesi oldu. Konu aksiyon kamera olunca, akıllara gelen ilk marka GoPro oluyor. Fakat GoPro, aksiyon kamera pazarını elinde bulundursa da kullanıcılara sunduğu astronomik fiyat etiketleri ile adeta, yeni başlayanların uzun süre düşünmesine yol açıyor. GoPro, kullanıcılara sunduğu astronomik fiyat etiketleri ile adeta bu işe yeni başlayanları, yani amatör aksiyon kamera kullanıcılarını bu işten soğutuyor. Xiaomi bu durumu da fırsat bilip, bir de aksiyon kamera pazarına el attı. Bilindiği gibi Xiaomi, teknoloji pazarında ürettiği kaliteli ürünler ile tanınıyor. Hatta çoğu kişi Xiaomi yi, Çinin Apple ı olarak tanımlıyor. Xiaomi ürettiği Yi isimli aksiyon kamera ile GoPro ya en büyük rakipliği yapıyor. Bilindiği gibi aksiyon kamera pazarında birçok ürün bulunuyor, fakat çoğu kalite anlamında halen kullanıcılara başarılı görüntüler sunamıyor. Xiaomi Yi, bu konuda oldukça başarılı! Hatta çoğu kişi, Xiaomi Yi ile GoPro ları birbirleri ile karşılaştırıyor. Ortaya çıkan sonuç ise; Xiaomi Yi nin, ne kadar başarılı çekimler yaptığını kanıtlıyor. Xiaomi Yi, başarısını kalbinde bulundurduğu Sony sensörler ile sağlıyor. Hal böyle olunca Xiaomi Yi, kullanıcılarına GoPro kalitesinde görüntüler sunuyor. Xiaomi Yi nin satış fiyatı ise; GoPro nun neredeyse 4’te biri! Hal böyle olunca, amatör olarak aksiyon kamera lar ile ilgilenen kişiler kısa bir araştırmadan sonra, ilk tercihi hep Xiaomi Yi den yana kullanıyor.