iPhone SE Satış Oranları

Geçtiğimiz dönemlerde Apple, çıkarttığı yeni cihazı iPhone SE ile akıllı telefon pazarına bomba gibi girmişti. Apple ın uzun süre sonra akıllı telefon larda küçülmeye gitmesi, o günlerde çok ses getirmişti. Fakat çoğu kişi, telefonun harici bir hafıza kartı desteğinin olmamasından oldukça şikayetçiydi. Çünkü gelişen teknoloji ile iPhone SE satış a sunulan en düşük versiyonunda 16 gb saklama alanına sahip olması, kullanıcıları memnun etmemişti. Apple ın akıllı telefon pazarındaki çoğu rakibi, akıllı telefon larını harici bir hafıza kart desteği ile pazara sunuyor. Hal böyle olunca Apple severler de iPhone lardaki saklama alanını beğenmiyor. Neyse ki Apple, iPhone SE nin 32 gb’lık versiyonunu da satışa sürdü.

iPhone SE özellikleri

iPhone SE nin piyasaya çıkması ile merakla beklenen sorulara da cevap aranmaya başlandı ve iPhone SE, daha piyasaya çıkar çıkmaz çeşitli testlere tabi tutulmaya başladı. Kelimenin tam anlamı ile iPhone SE, piyasaya çıktığı günden beri birçok işkenceye uğradı. Bunlar arasında çizilme, yanma, kırılma testleri mevcut fakat en şaşırtıcı nokta, telefonun suya karşı herhangi bir dayanıklılık iddiası olmamasına rağmen, kullanıcıların iPhone SE yi bir de suya dayanıklılık testine tabi tutması oldu. Doyumsuz kullanıcılar, bununla da yetinmedi ve iPhone SE yi bir de suyun içerisinde bırakıp, dondurdu! iPhone SE suya dayanıklılık konusunda herhangi bir iddiası olmamasına rağmen, 25 dakika boyunca başarılı bir şekilde su içerisinde kaldı. 25. Dakikanın sonunda kapanan iPhone SE, su dışarısına çıkartıldığında, tekrar sorunsuz bir şekilde açılması ile büyük göz doldurdu. Fakat iPhone SE nin haberleri, tükenmek bilmiyor. Kullanıcılar son olarak içini açtıkları telefonun parçalarını teker teker hesaplayarak, iPhone SE nin tahmini bir üretim maliyetini hesaplamaya çalıştı. Çıkan sonuç ise; çoğu kullanıcıyı, hüsrana uğrattı. Çünkü iPhone SE satış fiyatının neredeyse, 4’te birine imal ediliyordu! iPhone SE çıktığı günden bu yana beğenileri ve eleştirileri toplasa da Apple, iPhone SE satış larından hiç memnun değil. iPhone SE nin piyasaya çıkması ile satış oranları da belli olmaya başladı. Tarafsız bir araştırma şirketinin yaptığı incelemeler, iPhone SE nin şimdiye kadar ki Apple ın en kötü satış oranlarına sahip olduğunu, ortaya çıkardı. Çoğu kişi bunu, iPhone SE nin yeni olmasına rağmen eski kasa görüntüsüne sahip olmasına bağladı. Yapılan incelemelere göre iPhone SE, şimdiye kadar ki iPhone satışlarının sadece %0.1’ini oluşturuyor. Daha ilk haftadan satışın bu kadar düşük olması, Apple ı karamsarlığa boğdu.