Samsung Akıllı Lens : Gear Link

Samsung Gear Link

Dünya devi teknoloji markası Samsung, akıllı telefon pazarında Apple ın en zorlu rakibi. Samsung, her geçen gün yeni bir ürünü ile Apple a rakip olmaya devam ediyor. Samsung geçtiğimiz günlerde devrim niteliğinde bir adım atarak, katlanan akıllı telefon un patentini almıştı. Bu patent alımı, Samsung un ilerleyen günlerde çok çılgın projeler ile karşımıza çıkacağının göstergesi. Katlanan akıllı telefonun hem büyük ekranlı telefon isteyen, hem de kullanışlı olsun isteyenlerin imdadına yetişecek. Katlanan telefon, aynı zamanda katlı halde iken bir akıllı telefon, açıldığında ise bir tablete dönüşecek. Durumun böyle olması, tablet ile işleri olanları da büyük bir sıkıntıdan kurtarıyor. Çünkü artık hem tablet, hem büyük ekranlı telefon taşıma derdi sona eriyor. Samsung, attığı adım ile piyasayı oldukça kızdıracağa benziyor. Samsung un en büyük rakibi, Apple ın ise bu hamleye karşı nasıl bir oyun izleyeceği merak konusu. Bilindiği gibi Apple da geçtiğimiz günlerde, yeni telefonu iPhone SE yi tanıtmıştı. Fakat iPhone SE, tanıtıldığı günden beri birçok tartışmaya yol açmıştı. Son olarak iPhone SE nin üretim maliyetinin açıklanması ile kullanıcılar, adeta şok yaşadı. Çünkü iPhone SE nin maliyeti nerdeyse, satış fiyatının 5’te biri! Samsung, Tekrar teknoloji pazarını sallayacak bir adım ile gündeme geliyor. Samsung bu defa da piyasayı, patentini aldığı akıllı lens ile çalkaladı. Samsung un ardı ardına patentler alması, teknolojik cihaz üreticileri üzerinde büyük tedirginlik oluşturdu. Fakat hiçbir teknoloji üreticisinin, bu hamleler altında kalacağı sanılmıyor. Samsung patentini aldığı akıllı lens teknolojisine, Gear Link ismini verdi. Gear Link, geleceğin teknolojisine kalan son adım olarak nitelendiriliyor. Akıllı lens in hayatımıza girmesi ile bilim kurgu filmlerine konu olan birçok özellik de hayatımıza girecek. En önemlisi, akıllı lens ile internette gezinebilecek, videolar izlenebilecek. Samsung un Gear Link ismini verdiği akıllı lens teknolojisi, daha piyasaya çıkmadan, insanlar üzerinde büyük bir etki yarattı. Gear Link isimli akıllı lens teknolojisinin hayatımıza girmesi, daha birçok yeniliğe yol açacak gibi görünüyor. Rakip firmaların akıllı lens hamlesi karşısında nasıl bir hamle yapacağı ise; merak konusu oldu.