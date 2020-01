IOS Sorunları Hayal Kırıklığına Uğratıyor

Apple, güncellediği yeni sürümü ile geçtiğimiz günlerde IOS 9 u, kullanıcılarına sundu. Apple, zaman zaman yaptığı IOS güncelleme leri ile hem IOS sistemlerini geliştiriyor, hem de bazı hataları yaptığı IOS güncelleme leri ile düzeltiyor. Fakat Apple, IOS 9 u iPhone kullanıcıları ile paylaşır paylaşmaz, sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Apple sorunları yaptığı IOS güncelleme leri ile çözse de IOS 9 sorun ları, bitmek bilmiyor. iPhone larda IOS 9 ile ortaya çıkan sorunlar, bu defa iPhone 6 S ve iPhone 6 S Plus ı etkiledi. iPhone 6 S ve iPhone 6 S Plus kullanıcıları, yeni IOS 9 u yüklediklerinde, karşılaşacakları sorun ile şaşkınlığa boğulabilirler. IOS 9 sorun u, Apple ın sanal asistanı Siri ve 3 Boyutlu Dokunma özelliğini içine alıyor. Sözü edilen hatalar, iPhone kullanıcıları tarafından sosyal video paylaşım sitesi Youtube üzerine yüklenen videolar sayesinde ortaya çıktı. İlk hata paylaşımı, ideosdebarraquito isimli kullanıcı tarafından sosyal video paylaşım sitesi Youtube a yüklendi. Ardından hatayı daha ayrıntılı bir şekilde inceleyen EverythingApplePro isimli kullanıcı, ikinci olarak hata videosunu sosyal video paylaşım platformu Youtube a yükleyen kişi oldu. Sosyal video paylaşım platformu Youtube üzerine yüklenen videolardan sonra birçok Apple kullanıcısı, durumu fark etti. Çoğu kişi de iPhone 6 S ve iPhone 6 S Plus kullanıcılarını uyarmaya başladı. Çünkü iPhone kullanıcıları tarafından ortaya çıkartılan sorun, büyük bir güvenlik açığı içeriyordu. IOS 9 sorun u, Siri nin sosyal medya platformu Twitter da yaptığı aramaları ilgilendiriyor. Siri, yaptığı aramalarda önceliği e-posta adresi içerenlere veriyor. iPhone 6 S ve iPhone 6 S Plus kullanıcıları, 3 Boyutlu Dokunma özelliğinin menüsüne ulaşmak için e-posta bağlantısına force tap ile dokunuyor ve sonra karşılarına çıkan ve iPhone 6 S ve iPhone 6 S Plus içerisinde bulunan tüm rehbere ulaşma iznini sağlayan Mevcut Kişilere Ekle seçeneğini seçiyor. Aynı zamanda seçenekler arasında Yeni Bir Kişi seçeneğini de seçip, o kişiye belirlediğiniz herhangi bir fotoğrafı atadığınız anda, tüm albümünüzü paylaşıma açmış oluyorsunuz. Uzmanlar, güvenliğinizi sağlamanız için ayarlar menüsünden Siri nin albüme erişmesini engellemenizi tavsiye ediyor.