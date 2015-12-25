Telefonunuza Program Yüklerken Dikkatli Olun

Günümüzde özellikle de Android gibi akıllı telefon piyasaları genişledikçe açık kaynak kod işletim sistemlerine göre yazılımcılar da sürekli olarak birbirinden Madult.net farklı uygulamalar oluşturuyorlar ve bu uygulamaları piyasaya sürerek kullanıcılara servis ediyorlar. Her gün binlerce kullanıcı yüzlerce uygulama yüklüyor ve bu uygulamaları yüklerken dikkat etmemiz gereken yine yüzlerce unsur var. Gerek bu uygulamaları yükleme esnasında gerekse yüklü olan uygulamaları kullanım esnasında bazı püf noktalara itina ile dikkat etmemiz gerekmektedir. Eğer gereken dikkati vermezsek ve gereken özeni göstermezsek zaman içerisinde masraflara girerek satın aldığınız akıllı telefonlarınız en üst model bile olsalar bozulabilirler.

Uygulama Yüklerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Peki ya uygulama yüklerken nelere dikkat etmeliyiz? Aslında ilk dikkat etmemiz gereken unsur yükleyeceğiniz merter escort uygulamaların resmi kaynaklardan olmasıdır. Maalesef günümüzde yüzlerce kullanıcı Play Store dışında bilinmeyen kaynaklardan bir sürü uygulama yüklüyorlar. Bu uygulamalara yönelmelerinin sebebi çoğunlukla uygulamaların cracklı olması veya kullanıcıların bilgisayarlarına birer uygulama arşivi oluşturmasıdır. Bildiğiniz üzere Play Store üzerinden uygulama indirmek eskiye nazaran oldukça zor ve indirdiğiniz uygulamaları kurmakta bir o kadar zor olabilmektedir. İlk dikkat etmeniz gereken unsur uygulamaların Play Store içerisinden yüklenmesidir. Yine buna ek olarak telefonunuzdaki “Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yükleme” seçeneğinin deaktif olmasıdır. Yani bu seçenek aktif olursa telefonunuz Play Store dışı kaynaklardan yüklenen uygulamaları kabul eder ve siz yüklemeseniz bile kardeşiniz veya bir arkadaşınız uygulama yükleyebilir. Bu seçenek ile en azından bunun önüne geçebilirsiniz.

İzinlere Dikkat Edin

Bir diğer dikkat etmeniz gereken unsur uygulama kucukyali escort yüklerken yükleme esnasında karşınıza çıkan izinlere dikkat etmiyor olmanızdır. Karşınıza çıkan izinlere mutlaka dikkat etmelisiniz. Çünkü kötü niyetli kişiler uygulamalar ile telefonlarınızı ele geçirebiliyorlar. Virüsler de genellikle yükleme esnasındaki izinler vasıtası ile kendilerini ön plana atabilmektedirler. Bu yüzden izinlere mutlaka dikkat etmelisiniz. Örneğin “Bu uygulama rehberinize erişmek istiyor”, “Sizin adınıza mesajları okuyabilmek istiyor” gibisinden izinler olabilmektedir. Eğer bu tarz izinleri görürseniz uygulamayı yüklemeyin. Son olarak Play Store ayarlarından güncellemeleri sadece Wi-Fi var iken yapmasını ayarlamalısınız yoksa oldukça yüksek paket kullanımları karşınıza çıkabilmektedir.