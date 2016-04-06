Android Root Yapmak Gerekli Midir?

Çoğu Android kullanıcısının merak ile araştırdığı konuyu, sizler için derinlemesine inceledik. Öncelik ile akıllı telefon pazarında en çok tercih edilen iki işletim sisteminden biri olan Android, çoğu kullanıcı tarafından sevilerek kullanılıyor. En çok tercih edilen diğer işletim sistemi nedir derseniz? Tabi ki de Apple’ın cihazlarında kullanıdığı, IOS isimli başarılı işletim sistemi. Android işletim sisteminin bu kadar yaygın şekilde kullanılmasının temel nedeni ise; Android işletim sisteminin ortaklarından biri olan Google ın, Android işletim sistemini ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunması. Root kelime anlamına gelirsek, aslında bu kavram bize çok da yabancı değil. Hatta yıllardır benimsediğimiz bir kavram, özellikle bilgisayar kullanıcılarının. Root, bir nevi yönetici demek, aynı Windows işletim sisteminde olduğu gibi. Bilindiği gibi Windows işletim sistemine yönetici hesabı ile giriş yapıldığı zaman, bilgisayarın birçok özelliği değiştirilebiliyor. Aynı zamanda Windows tan aşikar olduğumuz bu kavram, Linux işletim sisteminde de Root olarak isimlendiriliyor. Linux un kullandığı terimin, neden Android te de kullandığını merak ettiğinizin farkındayım. Az önce de belirttiğimiz gibi Android işletim sistemi, aslında Linux altyapılı bir sistemdir. Çoğu zaman firmalar, yöneticilik ayarlarını gizli tutuyor ve bu ayarlara sadece, firma yetkilileri ya da firmanın yetkilendirdiği, kurum ve kuruluşlar ulaşabiliyor. Bunun nedeni; kullanıcıların, bu hayati önem taşıyan ayarları bilinçsiz bir şekilde değiştirmemesi. Fakat bugün sizlere, Android root yapma nız için geçerli birkaç sebep sunacağız. Android root yapma lısınız, çünkü; telefonunuzun gizli performansını açığa, Android root yapma dan çıkartamazsınız. Android root yapma nız için geçerli bir diğer sebep; telefonunuzu tek el ile kontrol altına alabilirsiniz. Ve bu ayarı sadece, Android root yaparak açabilirsiniz. Android root yapma k için bir diğer sebep de çalışan uygulamaları görme isteğiniz olabilir. Android rootlama ile hangi uygulamanın arka planda ne kadar çalıştığını öğrenebilirsiniz. Android rootlama ile ilgili daha sayılamayacak birçok detay var, biz sizler için Android rootlama ile en işinize yarar farklılıkları seçtik. Kullanıcıların en çok dikkatini çekecek Android rootlama ise; tahminen işlemcinin hızına müdahale edilebilen olacaktır. Çünkü herkes, hızlı bir Android telefona sahip olmak istiyor.