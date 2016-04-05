Whatsapp Uçtan Uca Şifreleme Kullanıcıları Şaşırttı

Whatsapp bilindiği gibi, son zamanların en çok talep gören ve editörler tarafından sıkça tavsiye edilen bir uygulama oldu. Özellikle gençlerin sıklık ile kullandığı Whatsapp, kullanıcılara fotoğraf ve video paylaşma, sesli mesaj gönderimi ve konum paylaşımı gibi özellikler sunuyor. Whatsapp son zamanlarda kullanıcılarına, bilgisayar üzerinden de kullanım imkanı sunmuştu. Whatsapp bu özelliğini, web whatsapp olarak isimlendirdi. O günlerde çoğu kişi, bu uygulamanın Whatsapp güvenliğini tehlikeye atacağını dile getirmişti. Çok geçmeden kullanıcılardan, bu yönde şikayetler de geldi. Web Whatsapp tan oturumu kapat seçeneği ile çıkılmadığı takdirde, sizden sonra bilgisayarınıza oturan kişi, sizmiş gibi sizin web whatsapp ınızda gezinebiliyordu. Whatsapp kullanıcıların gözünde kaybettiği güveni, tekrar kazanabilmek için geçtiğimiz günlerdeki güncellemesinde, farklı bir güvenlik önlemine gitti. Whatsapp ını güncelleyen kişiler, şöyle bir bildirim ile karşı karşıya geldi. O bildirimde şunlar yazıyordu: Bundan sonra sohbetinizde gönderdiğiniz mesaj ve medyalar, karşıdan karşıya şifreleme yöntemi ile korunacak! Whatsapp kullanıcıları bu bildirimi üzerine tıkladıklarında, karşılarına bir kare kod ve sayı dizisi çıkıyor ve kullanıcılar, bir bildirim ile daha karşı karşıya kalıyor! O bildirimde de; karşıdan karşıya şifreleme yöntemini kullanmak için konuştuğunuz kişinin telefonunda çıkan kare kod u, kendi telefonunuza okutun, aynı zaman konuştuğunuz kişi de sizin telefonunuzdaki kare kod u, kendi telefonuna okutsun, gerektiği durumda yukarıda bulunan sayılar da karşılaştırılabilir. Kare kod ları karşılıklı olarak doğrulattığınız zaman, sohbetiniz artık 3. Kişilere karşı tamamen koruma altında oluyor. Bundan önceki zamanlarda da hacklenemez denilen sistemlerin, hacklenerek ünlü kişilerin uygunsuz fotoğraflarının sosyal medya da paylaşılması üzerine, çoğu internet kullanıcısı artık birçok uygulamaya, şüpheli göz ile bakıyordu. Whatsapp yaptığı yenilik ile kötü amaçlı 3. Kişilerden bilgilerinizi, sohbetlerinizi ve medyalarınızı tamamen korumuş oluyor. Whatsapp şifre bildirimi ile karşılaşan çoğu kullanıcı, Whatsapp şifre bildirimini gördüğünde bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündü. Fakat aslında olan tam tersiydi. Whatsapp şifre bildirimi, bundan sonra kullanıcıların daha güvenli bir sohbet içerisinde olacağını gösteriyordu. Söylentilere göre sohbetlerinizi artık, Whatsapp çalışanları da dahil hiç kimse göremeyecek.