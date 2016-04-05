Yeni Teknoloji: Kablosuz şarj pedi

Akıllı telefon ların hayatımıza girmesi ile öncelerde karşılaşmadığımız sorunlar da hayatımıza girdi. Bilindiği gibi telefon teknolojisi, çok hızlı bir sürede ilerledi. Fakat ilerleyen telefon teknolojisine, batarya teknolojisi ayak uyduramadı. Bilindiği gibi akıllı telefon kullanıcılarının en büyük şikayeti, akıllı telefon larının batarya larının çabuk sürede tükeniyor olmasıydı. Hatta bu sorun, bambaşka bir pazarın oluşmasına da olanak sağladı. Bilindiği gibi artık, birçok taşınabilir şarj istasyonu bulunuyor. Fakat uzmanlar, bu taşınabilir şarj istasyonu nu sadece acil durumlarda kullanılması konusunda uyarıyor. Çünkü taşınabilir şarj istasyonu, akıllı telefon batarya larını bozup, batarya ların daha da erken bitmesine sebep oluyor. Çoğu kullanıcı bunu bilmeden, akıllı telefon larını taşınabilir şarj istasyonu ile şarj etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi insanlar sosyalliklerini, adeta akıllı telefonları ile sağlıyor. Akıllı telefon ları 1 dakika yanında olmayan kişiler, adeta hayat ile bağları kopmuş gibi hissediyor. Fakat bilindiği gibi akıllı telefon ların kullanımı, şarjlarının daha da kolay tükenmesine neden oluyor. Şarj da olan telefonları kullanması da bir hayli zorlayıcı oluyor.

Kablosuz Şarj aleti