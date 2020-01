Huawei, Honor 6 Plus ile Adından Söz Ettiriyor

Huawei Honor 6 Plus

Son günlerde Çinliler, akıllı telefon pazarında kendilerini iyiden iyiye belli etmeye başladı. Çinliler yaptığı çoğu ürün ile önyargıları yıkarak, yepyeni işlere imza attıklarını gösterdiler! Hatta geçtiğimiz dönemlerde Çinlilerin tanıttığı yeni telefon, görenleri hayrete düşürdü. Çünkü tanıtılan akıllı telefon, sahip olduğu teknolojik kaplama nedeni ile çizilmelere karşı adeta bir kalkan oluşturuyordu. Buna inanmayıp telefonu çeşitli testlere tabi tutan kişiler, telefonun hiçbir şekilde çizilmediğini görünce, işi bir adım daha ileri götürüp, teknolojik kaplamaya sahip telefonu matkap ile çizip, delmeye çalıştı. Fakat durum bir farklılık göstermedi! Huawei de geçtiğimiz dönemlerde çıkarttığı telefonu, Honor 6 Plus ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bilindiği gibi benzer kalite ve daha düşük fiyat prensibi, artık neredeyse tüm Çinliler tarafından benimsendi. Fakat seçiminizi yaparken çok dikkatli olmalısınız! Çünkü üst kalite bir malzemenin muadilini yapıp, daha ucuza satan Çinliler, muadilin de muadilini yapınca; işler biraz içerisinden çıkılmaz bir hale geliyor. Buna benzer olaylar, aksiyon kamerada karşımıza çıkmıştı. Fakat Huawei Honor 6 Plus fiyat ı ile adeta akıllı telefon severleri büyüledi. Huawei Honor 6 Plus fiyat ı ile çıktığı ilk günden beri büyük ses getirdi.

