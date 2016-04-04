4.5G Hayatımıza girdi: İşte Hız Testi

Takvimlerin 1 Nisan 2016 tarihini göstermesi ile ülkemiz de dünyaya ayak uydurdu ve 4.5G teknolojisine geçerek, mobil iletişimde bir çağ açtı. Hatırlandığı gibi 4.5G nin teferruatlı birçok işlemi olduğunu, daha önce de söylemiştik. Sadece 4.5G uyumlu akıllı bir telefon satın almak ile internette gezinme hızı mız birkaç kat yükselmiyor! Akıllı telefonların içerisinde bulunan küçük modemlerin farklılığı bile, internette gezinme hızı mızı 100Mbps’den- 450Mbps’ye kadar değişiyor. 4.5G nin her kriterini sağlasanız bile, seçim yaptığınız GSM operatörü bile internette gezinme hızı nızı oldukça etkiliyor! Bilindiği gibi ülkemiz insanlarını tanıyan bakanlar bile 4.5G hayatımıza girmeden, vatandaşları internet hız testleri hakkında uyarmıştı ve internet hız testleri nin, 3 seferden fazla yapılması durumunda, kotaların dolabileceğini, dolayısıyla vatandaşların kabarık faturalar ile yüz yüze kalabileceğini düşünerek, akıllı telefon kullanıcılarını uyarmıştı. Beklenen kadar da oldu! Binlerce insan 4.5G hayatımıza girmeden, internet hız testleri hakkındaki uygulamaları indirdi. Ookla isimli firmanın yayıncılığını yaptığı, Speedtest uygulaması da en çok indirilen internet hız testleri arasında oldu. Ookla yoğun talebi göz ardı edemedi ve sosyal medya platformu Twitter üzerinden attığı tweet ile yoğun ilginin farkında olduğunu, dile getirdi ve sizi görüyoruz! Dedi. Ookla isimli firmanın paylaştığı tabloda da diğer ülkelerden açık ara önde olduğumuz, çok bariz bir şekilde belli oluyor. Fakat 4.5G kullanıcılarının, indirdikleri internet hız testleri uygulamalarından memnun kalıp, kalmadıkları bilinmez. Çünkü yapılan testte bazı GSM operatörleri arasında, çok açık farklar vardı. Tabi ki testin yapıldığı bölgenin de önemi oldukça fazla! Yarın başka bir bölgede yapılan test, oldukça farklı sonuçlar gösterebilir hatta yoğunluğa göre bile, internet hızı değişebilir. Alınan bilgilere göre; yapılan testlerde en hızlı GSM operatörü; Vodafone oldu. En hızlı GSM operatörü, Vodafone dan sonra, Turkcell oldu. Sonunculuğu ise; Türk Telekom aldı. Fakat alınan bilgilere göre; Vodafone ve Turkcell kullanıcılara, oldukça yakın indirme hızları sunuyor. Fakat alınan değerlerin umulandan çok daha az olması, büyük hayal kırıklığına neden oldu. 4.5G hayatımıza daha yeni girdiği için ilerleyen günlerde hızların artacağı, umuluyor.