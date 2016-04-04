Teknoloji çok kısa bir zamanda, çok farklı yerlere geldi. Hal böyle olunca, bugün hepimizin ceplerimizde ya da çantalarımızda taşıdığı cep telefonları da bundan nasibini aldı. Bundan yaklaşık 20 yıl önce; antene sahip olan telefonlar, bugün ülkeler arası görüntülü konuşmalar yapmamızı sağlıyor. Özellikle son birkaç yıldır ceplerimizde taşıdığımız cihazlar, telefondan çıkıp, adeta bilgisayar yerini aldı. Milyonlarca kişi, birçok işini akıllı cep telefonundan halledebiliyor. Durum böyle olunca, günümüzde akıllı cep telefonlar adeta bağımlılık yapan bir hale dönüştü. İnsanlar, akıllı cep telefonlar ı yanlarında olmayınca sürekli olarak kendilerini eksik hissetmeye ve dünyadan hep bir adım geride kalmış zannetmeye başladı. Bugünlerde neredeyse herkesin cebine girmiş akıllı cep telefonlar ının atalarına kadar, en çok satılan telefonlar ı sizler için bir araya getirdik. En çok satılan telefonlar arasında öyle modeller göreceksiniz ki; duygusal anlar yaşamamanız, içten bile değil hatta göreceğiniz bazı modeller, o yıllarda telefon pazarını adeta tekeline geçirmiş modeller olacak. En çok satılan telefon listemiz, şu şekilde:

1-) 1100 ( Nokia )

En çok satılan telefon listemizin ilk sırasını; 1100 model ismi ile Nokia firmasının ürettiği telefon alıyor. 1100 satışa sunulduğu 2005 yılından bu yana, yaklaşık 300 milyon satış adedine ulaştı.

2) 6600 (Nokia)

En çok satılan telefon lar listemizde ikinci sırayı; 6600 model adı ile Nokia firmasının ürettiği telefon alıyor. En çok satan telefon lar içinde yer alan 6600, bir zamanlara damgasını vurmuş ve efsane olmuş telefonlar arasında da yer alıyor. 6600, 2003 senesinde satışa sunulmuştu ve o günden bugüne yaklaşık, 160 milyon kullanıcıya ulaştı.

3-) 2600 (Nokia)

En çok satan telefon modelleri arasında yer alan bir diğer model de yine Nokia firmasının ürettiği, 2600 model isimli cihaz. Bu telefon da satışa çıktığından beri yaklaşık, 140 milyon kullanıcıya ulaştı.

4-) Razr V3 (Motorola)

En çok satan telefon modelleri arasında, Razr V3 model ismi ile Motorola imzalı cihaz da yer alıyor! Razr V3 satışa sunulduğu ilk günden beri yaklaşık, 140 milyon satış adedine ulaştı.

5-) 6010 ( Nokia )

6010 model isimli telefon da 2004 yılından beri yaklaşık, 80 milyon satış adedi ile en çok satan telefon modelleri listemizde yer almaya, hak kazandı.

6-) iPhone 5 (Apple)

iPhone serisi, Apple firmasının neredeyse en çok satan cihazları arasında. iPhone 5 model isimli cihaz ise; 2012 yılından beri yaklaşık, 75 milyon kişiye ulaştı.

7-) 5130 XpressMusic (Nokia)

Bir zamanların efsane telefonları arasında yer alan bir diğer model de 5130! 5130, verdiği müzik dinleme keyfi ile adeta o yılların vazgeçilmezleri arasındaydı. 5130, satışa çıktığı 2007 yılından beri yaklaşık, 70 milyon kullanıcıya ulaştı.

8-) iPhone 4S ( Apple )

2000’li yıllara damgasını vuran Nokia nın tacını elinden alan Apple, 4S modeli ile telefon pazarına adeta yepyeni bir bakış açısı getirdi. iPhone 4S, 2011’dan bu güne yaklaşık, 65 milyon kullanıcıya arkadaşlık etti.

9-) Galaxy S3 (Samsung)

Bugünler de piyasayı yöneten iki firmadan biri olan Samsung, 2012 senesinde satışa çıkarttığı Galaxy S3 modeli ile yaklaşık, 65 milyon müşteriye ulaştı.