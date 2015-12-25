Samsung Galaxy S7 Basınca Duyarlı Ekran Ve Hızlı Şarj Özelliği İle Gelebilir!

Tedarikçilere göre, Samsung aynı zamanda, yeni telefonunun bazı modellerine retina tarayıcı koymayı planlıyor. Ek olarak, Samsung Galaxy S7 Edge, büyük Madult.net kardeşleri Galaxy S6 ve S6 Edge’i takip ederek kavisli ekrana sahip olacak.

Ayrıca, yeni Samsung Galaxy S7’de bütün bu özelliklere ek olarak, özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraf çekmek için geliştirilmiş bir kamera yer alacak.

Samsung yetkilileri henüz resmi ağızdan bir açıklama yapmadılar. Ayrıca Samsung yetkilileri buyukcekmece escort yakın zamanda yapılan, Galaxy S7 hakkında yapılan tahminler konusunda da bir açıklama yapmadı. Yapılan tahminlerin bazıları; Galaxy S7’nin daha hızlı bir Snapdragon 820 işlemcisine, daha önce Galaxy S5’de olduğu gibi bir harici hafıza kartı girişine sahip olacağı yönündeydi. Bunlardan daha önce yapılan tahminler ise, Samsung’un yeni Galaxy S7’nin çıkış fiyatını, bir önceki telefonu Galaxy S6’dan %10 daha düşük yapacağı yönünde.

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Samsung’un yeni telefonu Galaxy S7’yi Dünya Telefon Kongresi’nden (Mobile World Congress) bir gün önce tanıtması bekleniyor. Bu tarih ise 21 Şubat’a denk geliyor. Eğer telefon bu tarihte tanıtılırsa, satışlarına Mart ortası gibi başlayacaktır ancak ülkemizde bütün dünya ile aynı zamanda mı yoksa bir miktar daha sonra mı çıkacağı ise merak konusu. Eğer söylentiler doğru çıkarsa bu tarih, tanıtımdan sonra satışa geçmek için beklenen en kısa süre olacak.

Samsung Galaxy S7 ile alakalı çıkan en son raporlara göre, en önemli gelişme çok daha hızlı bir Snapdragon işlemcisi olacak.

Hızlı şarj özelliği ve basınca duyarlı levent escort ekran özelliği kendi başına, bir iPhone kullanıcısını Apple’dan vazgeçirip Samsung satın almaya ikna etmek için yeterli değil. Ancak bazılarına göre Qualcomm Snapdragon ile birlikte gelecek olan işlemci geliştirmesi bunu sağlayabilir. Apple hali hazırda yılın başında iPhone 6S’e, ekrana uygulanan basınca göre farklı tepkiler verebilen basınca duyarlı bir ekran ekledi.

Bunun yanında, hızlı şarj özelliği sağlayan USB Type-C girişi sayesinde, bütün gün boyunca size yetecek olan şarj, sadece 30 dakika veya daha kısa sürede doldurulmuş olacak. LG ve Huawei, kendi akıllı telefonlarında bu özelliği daha önde sundular bile.