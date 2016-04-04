iPhone SE Dayanıklılık Testi

iPhone SE, adeta hayal kırıklığına uğrattı! Bilindiği gibi Apple, geçtiğimiz günlerde yeni modeli iPhone SE yi tanıtmıştı. iPhone SE, tanıtıldığından beri büyük tartışmalara yol açmıştı. iPhone SE, dayanıklık testi ne sokuldu ve çıkan sonuç adeta, yeni tartışmalar yaratacak ve büyük ses getirecek. iPhone SE, dayanlılık testi nde ekran çizilme, kamera çizilme, gövde çizilme, home butonu çizilme, bükülme, ekran yakma testlerine tabi tutuldu. Sonuçlar ise adeta, hüsran oldu. iPhone SE nin ekranı, 1’den 8’e kadar parçalara bölünüp, numaralandırıldı. Daha sonra iPhone SE nin ekranı, kesici cisimler ile numara arttıkça, kesici aletin keskinlik değeri de artacak şekilde, çizilmeye başlandı. iPhone SE, 6. Kademeye kadar başarılı bir şekilde geldi ve ekranında herhangi bir çizik oluşmadı. Fakat 7 ve 8. Kademeler, adeta hüsran oldu. Sıra home butonu olarak isimlendirilen yuvarlak butona geldiğinde ise; işler biraz daha farklı bir hal aldı. Home butonu nun parlak ve kaygan yapısı, butonun çizilmesini önledi. Arka kamera lensi de home butonu gibi parlak yüzey yapısı sayesinde, çiziklere karşı dayanıklı bir yapı sergiledi. Fakat sıra gövdeye geldiğinde, iPhone SE adeta sınıfta kaldı! iPhone SE nin gövdesine dokundurulan en ufak cisim, gövdede derin çizikler ve yaralar oluşmasına neden oldu. iPhone SE alacaklar, akıllı cihazlarını almadan önce kesinlikle, koruyucu bir kılıf almalı! Sıra tekrar ekran testine geldiğinde; bir çakmak yakılarak, ekrana yaklaştırıldı ve ekrandan gelecek bir geri bildirim beklenildi. Ekran, yaklaşık 5 saniye sonra kararmaya başladı ve çakmak uzaklaştırıldı. Fakat sevindirici haber, ekranda oluşan kararmanın kalıcı olmamasıydı! Ekran sağa, sola kaydırıldığında karartı yavaşça ekrandan kayboldu. Sıra geldi en önemli teste; Bükülme testi! Apple bilindiği gibi bu konu hakkında, oldukça dertli. Geçtiğimiz dönemlerde aynı sorun, iPhone 6 da baş göstermişti ve Apple bükülme sorununu, iPhone 6 S de daha sağlam bir malzeme kullanarak çözdüğünü iddia etmişti. Fakat iPhone SE, tekrar aynı sorun ile yüzyüze! iPhone SE, eğilmeye çalışıldığında; iPhone SE adeta büküldü. Karşılaşılan manzara, büyük tedirginlik oluşturdu. Fakat belirtmekte yarar var; telefon bükülmesine rağmen, çalışmasında herhangi bir değişiklik gözlenmedi.