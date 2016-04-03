Yeni iPhone 5 SE Paramparça!

Apple geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 5 SE yi, kullanıcılar ile buluşturmuştu. Telefon tanıtıldığı andan itibaren, bazı tartışmalara yol açsa da çoğu kullanıcı, telefonu oldukça beğendi. Ülkemizde de iPhone 5 SE nin ön siparişleri, Apple ın resmi sitesinde başladı. Yeni iPhone 5 SE ülkemizde yaklaşık, 2 bin Türk Lirasından kullanıcılara sunuluyor. Fakat ülkemizdeki çoğu kullanıcı da telefonun en ucuz versiyonunun, 16 gb’lık saklama alanı ile satışa sunulmasından oldukça şikayetçi! Çünkü bilindiği gibi yeni özellikler ile artık 16 gb’lık saklama alanı, oldukça az. Çoğu kullanıcı da Apple ın, iPhone 5 SE yi çıkarttıktan sonra yaptığı açıklama ile büyük üzüntü yaşadı. Bilindiği gibi Apple ,iPhone 5 SE yi tanıttıktan sonra bir açıklamada bulunmuştu. O açıklamada Apple, yeni çıkan iPhone 5 SE nin tamamen piyasaya sunulmasından sonra, iPhone 5 S in piyasadan çekileceğini ve satışının tamamen durdurulacağını açıklamıştı. Bu açıklama teknolojiyi bir adım geriden takip eden kullanıcıları, oldukça üzüntüye boğdu. Bilindiği gibi iFixit takımı, şimdiye kadar birçok teknolojik cihazı parçalayıp, içlerine baktı ve cihazların parça değişim ya da tamirine uygun olup olmadığını, notladı. iFixit takımının bu seferki kurbanı; yeni iPhone 5 SE oldu. Alınan bilgilere göre iFixit takımı; yeni iPhone 5 SE yi, Taco Bell restorana benzetti. iFixit takımı yeni iPhone 5 SE nin ilk olarak, iPhone 5 S ile büyük benzerlik içerisinde olduğunu belirtti. Fakat iPhone 5 SE parçalanmaya başladıkça, durum çok daha farklı bir hal aldı. iFixit takımı, iPhone 5 SE nin içini açtıkça, yeni cihazın içeriğinin iPhone 6 S den bile, daha iyi olduğunu dile getirdi. Fakat iFixit takımı, esprili bir dil ile yeni iPhone 5 SE yi, bir Taco Bell restoranına benzetti ve şu sözleri söyledi. Her şey aynı, değişen ve yenilenen tek şey menü! iFixit takımı, yeni iPhone 5 SE nin tamirat olabilme yeteneğine, 10 üzerinden 6 puanı uygun görmüş. Önceki testlerde göz önünde bulundurulduğunda, 6 puanın kötü bir puan olmadığı oldukça açık.