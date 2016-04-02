Sanal Gerçeklik Telefonlarınızda

Bugünlerde teknolojinin ilerlemesi ile hayatımıza, birçok yenilik girdi. Özellik yeni nesil çocuklar, oldukça şanslı. Çünkü teknolojinin ilerlemesi ile artık neredeyse oyunlarını, sanki senaryonun bir parçasıymış gibi oynayacaklar. Bilindiği gibi son dönemlerde bir sanal gerçeklik furyası, aldı başını gitti. Bugünlerde sanal gerçeklik gözlüğü ismi altında pek çok firma, ürünlerini piyasaya sundu. Bunlardan bazıları; Vive Pre (HTC), Oculus Rift ve Playstation VR bilindiği gibi bu modeller, alanlarında oldukça başarılı. Fakat bir o kadar da pahalı! Fakat sanal gerçeklik i tecrübe etmeniz, aslında o kadar zor değil. Sanal gerçeklik i tecrübe etmeniz için yüzlerce dolar değerindeki sanal gerçeklik gözlükleri ne, hiç ama hiç ihtiyacınız yok. Sanal gerçeklik i tecrübe etmeniz için sahip olmanız gereken; az bir miktar para ve akıllı cep telefonu.

Tabi ki sanal gerçeklik deneyiminiz, yüzlerce dolar değerindeki sanal gerçeklik gözlükleri nin sunduğu kadar kaliteli olmayacak, fakat yine de tatmin edici bir düzeyde diyebiliriz. Sanal gerçeklik, günümüzde o kadar yaygınlaştı ki şimdiden birçok uygulama, akıllı cep telefonları nda kendine yer edinmek için bekliyor. Geldik sanal gerçeklik dünyası nın bir parçası olmak için atmanız gereken adımlara! İlk olarak yapmanız gereken; bir akıllı cep telefonu edinmek ve akıllı cep telefonu nuz ile uyum sağlayan bir sanal gerçeklik kiti bulmak.

Sanal gerçeklik dünyası na giriş yaptığınızda, bu pazardaki ürün çeşitliliğinin ne kadar fazla olduğunu göreceksiniz. Burada yapmanız gereken, kendinize en uygun sanal gerçeklik kitini satın almak. Sanal gerçeklik kitlerini Ebay ya da Amazon gibi internet üzerinden satış yapan sitelerden; 30 ila 150 Türk Lirası bir ücret ödeyerek satın alabilirsiniz. Bu noktada verebileceğimiz en iyi tavsiye; satıcıların puanlarına ve satılan ürünün yorumlarına bakmak olacaktır. Bu kriterleri göz önünde bulundurduğunuzda, akıllı cep telefonu nuza en uygun sanal gerçeklik kitine sahip olmuş olacaksınız! İkinci olarak; sanal gerçeklik kiti elinize ulaştığında, seçiminize göre ya sanal gerçeklik gözlüğü nüzü katlayarak, kendiniz oluşturacaksınız ya da sanal gerçeklik gözlüğü nüz hazır bir şekilde elinize ulaşacak.

Kurulumda dikkat etmeniz gereken nokta, satın almış olduğunuz sanal gerçeklik gözlüğü nün üzerindeki kare kod ile sanal gerçeklik gözlüğü nüzü ve akıllı cep telefonu nuzu birbirine uyumlu bir hale getirmek. Akıllı cep telefonu nuzun, sanal gerçeklik gözlüğü nüzün içerisinde sabit bir şekilde durduğuna emin olmanız, sonradan üzülmemenize yardımcı olacaktır. Son olarak yapmanız gereken; akıllı cep telefonu nuza göre bir sanal gerçeklik uygulaması seçmeniz! İndirdiğiniz uygulamaların çoğu, sizi sanal gerçeklik dünyasına bir demo ile karşılayacaktır. Başta da belirttiğimiz gibi; sanal gerçeklik ile ilgili hali hazırda birçok uygulama, sizin onları denemeniz için hazır bekliyor. Yapmanız gereken tek şey; sanal gerçeklik uygulaması nı indirip, sanal gerçeklik dünyası nın keyfini çıkarmak.

Kaynak: