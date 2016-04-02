HDR TV Nedir?

HDR TV

Bilindiği gibi; geçtiğimiz dönemlerde bir teknoloji fuarı kuruldu ve son nesil teknolojik cihazlar, teknoloji severler ile buluştu. Fuara gidenler ya da teknoloji yi yakından takip edenler bilir; günümüzde çoğu teknolojik cihaz tanıtılırken, hep bir çözünürlük değerinden bahsediliyor. Hatta bu değer; 4K olarak isimlendiriliyor. Evet, günümüz teknolojisi oldukça ilerledi ve artık görüntü kayıt cihazları, yani; kameralar, dronelar vs…

4k çözünürlük

Birçok teknolojik ürün, 4K çözünürlükte video çekebiliyor. Bildiğiniz gibi günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ile bu işten anlayan, anlamayan herkes eline bir video kayıt cihazı alarak, sosyal medya platformları üzerinden çektikleri anları, takipçileri ile paylaşıyor. Bu işin içinde olanlar bilir; bu işin en meşakkatli bölümü, kurgu kısmıdır. Az önce de belirttiğimiz gibi teknolojinin hızla ilerlemesi ile görüntü çeken araçlar, artık çok daha kaliteli görüntüleri bize verebiliyor. Fakat bu görüntülerin kurgulanması ya da izlenmesine gelindiğinde, bu kadar şanslı olmuyoruz neden mi? 4K çözünürlükte çektiğiniz bir anı, tüplü olarak tabir edilen eski nesil televizyonlarda izlediğini düşünün… Ne kadar anlamsız değil mi? Bu durumun farkında olan üreticiler, son zamanlarda bizlere HDR TV isimli cihazlar ile gelmeye başladılar.

HDR nedir ?

Peki, nedir bu HDR? HDR ın açılımı, High Dynamic Range dir yani, Yüksek Dinamik Aralık. Peki, nedir bu yüksek dinamik aralık? Bir görüntü karesindeki en parlak bölge ile en karanlık bölge arasında oluşan fark, dinamik aralık olarak isimlendirilir. Bu açıklamadan yola çıktığımızda, yüksek dinamik aralık ın bir görüntüdeki en karanlık bölgeleri oldukça koyu, en aydınlık bölgeleri ise parlaktır. Bu açıklama bir miktar, kontrast kavramını çağrıştırdı size değil mi? Doğru yoldasınız! Bilindiği gibi kontrast kavramında, 2 önemli kriter vardır. Bunlar; siyalık miktarı ve en parlak nokta. Bu iki kriter arasındaki oran, sizi televizyonunuzun kontrast değerine ulaştırır. Yani bu değer ne kadar yüksek olursa, televizyonunuzda izleyeceğiniz görüntü, o kadar dinamik olacaktır. Yani HDR TV niz olduğunda siyahlarınız şimdiye kadarki en siyah, beyazlarınız da şimdiye kadar ki en beyaz olacaktır. Bu da doğal olarak çok daha fazla bir renk aralığı sunacağı için, görüntüleriniz gerçeğe çok daha yakın olacaktır. HDR TV nin genel mantığı da budur zaten, gerçeğe en yakın görüntü! Fakat HDR TV aldığınız zaman, bir anda artık izleyeceğiniz her şey HDR kalitesinde olmayacak! Bunu, geçtiğimiz dönemde yaşadıklarımız ile de tecrübe etmiştik. HDR TV niz ile ancak HDR uyumlu görüntüleri, kaliteli bir biçimde keyifle izleyeceksiniz! Fakat uzmanlar HDR uyumlu görüntülerin, yakında çok daha yaygın olacağını dile getiriyor.