Yeni Samsung Galaxy S7’nin Tasarımı nasıl olacak?

Umuyoruz ki Samsung, yeni telefonu Galaxy S7’nin tasarımında da bunu devam ettirecek. Tabi ki bu konu hakkında biraz geliştirmek yapmak yararlı olacaktır. Söylentilere göre Samsung, yeni telefonu Galaxy S7’ya Gorilla Glass’dan çok daha dayanıklı, yeni tür bir koruyu ekran olan Turtle Glass’ı koyabilir. Ayrıca Samsung, Galaxy S7 için, hali hazırda kullandığı magnezyum bazlı metal alaşımından daha hafif ama en az onun kadar güçlü yeni bir alaşım üzerinde çalışıyor. Aylar süren söylentiler ışığında yapılan modellemeler sayesinde sonunda size Galaxy S7 ile ilgili gösterebileceğimiz görsel bir şeyler var.

Sızan görüntülere göre Galaxy S7, Galaxy S6 ile benzer bir tasarımda olacak aynı zamanda detaylı boyutları olan 143.37x 70.8 x 6.94 mm’lik boyutlarla aynı zamanda Galaxy S6 ile hemen hemen aynı. Bununla birlikte yapılan bir başka modellemede ise 163.32 x 82.01 x 7.82mm boyutları ile, diğer büyük ekranlı telefonları gölgede bırakıyor.

Örnek vermek gerekirse, dev ekranlı Nexus 6, 5.9 inç umraniye escort ekrana ve 159.3 x 83 x 10.1mm’lik boyutlara sahipti. Bu söylentilere göre Samsung normal modelinin yanında birde Galaxy S7 Plus (veya +) modelini çıkartmaya hazırlanıyor.

Birçok kullanıcı gibi bizde Micro SD Kart girişinin geri gelmesini isterdik ancak bunun gerçekleşip tuzla escort gerçekleşmeyeceğini modellemelere bakarak söylemek pek mümkün değil. SIM-kart girişi telefonun sol tarafına kaydırılmış ancak bizce Micro SD Kart girişi geri gelmeyecek. Umarım yanılıyoruzdur.

Sizin de fark edebileceğiniz üzere, sızan modellemelerde kavisli bir ekran gözükmüyor. Kavisli ekranın Galaxy S7’de standart bir özellik olması bekleniyordu Madult.net ancak firma bunu Premium özellikli bir telefonda da sunabilir. Hep beraber bekleyip göreceğiz.