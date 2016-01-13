Mavi Ekran Neden Oluşur ve Çözümü Nedir?

Mavi Ekran Hatası Neden olabilir?

Günümüzde en sık karşılaşılan problemlerden bir tanesi de mavi ekran sorunudur. Bilgisayarınız tamamen doğru ve düzgün bir şekilde çalışıyorken bir anda mavi ekran verebilir ve bu mavi ekran nedeniyle de kendisini yeniden başlatabilir. Bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra yine mavi ekran vererek sonsuz bir döngüye de girebilir. Mavi ekran sorunları çoğunlukla Windows XP sistemler de meydana gelmektedir. Günümüzde Windows XP kullanıcıları da azımsanmayacak derece de yüksektir. Mavi ekran hatası ile karşılaşmadan önce buy hatanın çözümlerini bilmeniz de oldukça önemlidir çünkü bu hata ile karşılaştıktan sonra bilgisayarınızı açamayabilir ve çözümleri araştıramaya da bilirsiniz.

Mavi ekran neden verir ?

Mavi ekran hatasına en sık sebep olan faktörlere gelecek olursak bazı kart sürücülerinin doğru bir şekilde yüklenmemesi veya yanlış olarak yüklenmeleri, bilgisayarınız çalışıyorken ani bir şekilde fişinden çekilmesi veya evinizde bulunan elektriğin aniden kesilmesidir. Hatta bazı virüslerin sisteminize bulaşması, sistem dosyalarının bazı sebeplerden dolayı aşırı bir şekilde hasar görmesi de mavi ekran hatasına sebep olan faktörler arasında yer almaktadır. İlk olarak sürücülerinizin kontrollerini yapmalısınız. Bildiğiniz üzere bilgisayarınızdaki kartların sistem tarafından tanınabilmeleri için sürücülere ihtiyaç vardır.Bu sürücüler sayesinde sisteminiz kartlarınızı tanıyabilmekte ve onları tam anlamıyla kullanabilmektesiniz. Eğer sürücüler olmazsa kartlarınızı da tanıyamayabilirler. Bu yüzden sürücülerinizi doğru bir şekilde yüklemelisiniz. Yanlış yüklenen sürücüler mavi ekran hatasına sebep olabilirler.

Bilgisayarı Fişten Çekmeyin

Özellikle de çocukluk günlerimizden beri büyüklerimiz bilgisayarı fişten çekmememiz konusunda bizleri uyarmaktadırlar. Eğer bilgisayarlarınızın fişlerini aniden çekerseniz işletim sistemi dosyaları zarar görebilmektedir ve bu zarar sonucunda da mavi ekran hataları ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle de aniden elektriklerin kesilmesi sonucunda mavi ekran hataları ile karşılaşmak olası sebepler arasında yer almaktadır.

Bazı Virüsler Bilgisayar Verilerine Bulaşıyor

Yine bazı virüsler de bilgisayar dosyalarına bulaşmaktadır ve bilgisayarınızı işlevsiz hale sokabilmekteler. Çünkü bilgisayarınıza bulaşan bazı virüsler, bazı sistem çekirdek dosyaların da ağır hasarlara sebebiyet verebilmekteler. Bu nedenle bilgisayarınız içerisinde kesinlikle anti virüs programları bulunmalıdır.

Eğer mavi ekran ile karşılaşıyorsanız bilgisayarınızı güvenli mod ile açabilir ve anti virüs yazılımı ile silme işlemini yapabilirsiniz. Yine sorun hala devam ediyorsa format atabilirsiniz.