Brute Force Saldırılarına Dikkat!

Brute force saldırısı

Parolalar günlük hayatımızın her kısmında yer almışlardır. Bankacılık işlemlerinizden en ufak gereksiz olan veri hesaplarınız dahi şifreler kullanılmaktadır. Parolalar sadece bizlerin bilmiş olduğu ve bizlerin dışında kimsenin bilmediği birkaç karakterin meydana gelmesine denilmektedir. Bir kullanıcı başka bir bireyin hesabına ait parolayı defalarca denemeye kalksa yani doğru parolayı tespit etmeye kalksaydı ne olurdu? En sonunda bir vakitten sonra sıkılırdı ve artık denemekten vazgeçerdi. İşte bu sıkılmanın önüne geçen birkaç araç vardır. Bu araçlar ile yapılan saldırı çeşitlerine de bizler Brute Force demekteyiz. Brute Force saldırıları beraberinde en zor şifreler dahi kırılabilmektedir.

Brute force saldırısı nedir nasıl yapılır

BruteForce programları yine belli başlı birkaç taktik ile çalışırlar. Brute Force programlarına parola girişi yapılacak olan panel hedef olarak tanımlandırılır. Tanımlandırıldıktan sonra yine bu programlara wordlist dediğimiz milyonlarca şifreyi içerisinde barındıran metin belgeleri yüklenilir. Program hedef panele şifre denemesini bu metin belgesinin içerisinde bulunan şifrelerden seçerek yapmaktadır. Yine bir zamanlar ünlülerin özel fotoğrafları paylaşılmıştı bildiğiniz üzere. İşte bu fotoğraflar brute force saldırısı yöntemi ile elde edilmiştir. Brute Force programları genel olarak python yazılımı ile yapılmaktadırlar. Python programlama dili kullanılarak birbirinden farklı saldırı çeşitleri yapılabilmektedir ve bu saldırı çeşitlerinden en tehlikelisi de yine hepinizin bildiği üzere bruteforce saldırılarıdır. Python dili ile yazılan bir bruteforce yazılımı bir süre sonra piyasaya sürülmektedir ve bu yazılım ile kullanıcılar şifre denemeleri yapabilirler.

Brute Force saldırılarından nasıl korunuruz?

Bruteforce saldırılarından nasıl korunacağınıza gelirsek bu saldırı çeşitlerinden korunmanız aslında biraz zordur. Mutlaka oluşturduğunuz parolaların son derece güçlü şifreler olmaları gerekmektedir. Oldukça güçlü şlifrelerden oluşan parolaların kırılmaları oldukça zorlaşır. Bir şifre oluştururken mutlaka içerisinde büyük harf, küçük harf, özel karakter bulunmalıdır. Yine bunlara ek olarak sayı bulunması da önemlidir. Aslında bankacılık işlemlerinde genellikle 4 karakter parola seçilmektedir. Bu 4 karakter sınırının yükseltilmesi güvenlik açısından son derece önem arz etmektedir. 4 karakterden oluşturulması gereken parolalar için de örnek vermek gerekirse 1111, 2222, 2211 gibi şifre oluşturmak yerine 7023 gibi karışık şifreler oluşturmalısınız.