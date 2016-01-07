Sahte AntiVirüs Yazılımları

Günümüzde özellikle de kullanıcılar antivirüs yazılımlarına reva göstermemekteler. Bu yüzden çeşitli virüslere karşı savunmalarını sağlayacak herhangi bir etkenleri bulunmamaktadır. Windows 7 beraberinde bazı güvenlik programları gömülü olarak geliyor ancak belli bir süreden sonra da bunlar da yeterli oranda güvenlik sağlayamamaktadır. Özellikle de kullanıcıların sistemlerinde bir güvenlik programı bulunmadığı için bazı virüslerin, sahte yazılımların, dolandırıcılık programlarının ve özellikle de reklam virüslerinin bilgisayarlara yerleşmesi oldukça kolay sürebilmektedir. Bunu fırsat bilen kötü niyetli kişiler de sürekli olarak sahte yazılımlar üretmeye başladılar ve şu an için sahte anti virüs yazılımları da hat safadadır.

Sahte virüs programı

Sahte antivirüs programları özellikle de son zamanlarda çoğalmış durumdalar diyemeyeceğiz çünkü onlar her daim vardılar ve kötü niyetlik işiler sürekli yenilerini üretmeye devam edecekler. Sahte antivirüs programları bazı siteler de karşınızıa aniden çıkabilmekteler ve sizlere bir tarama animasyonu sunuyorlar. Bir süre sonra tarama bittiğinde de sisteminizde birçok virüsün tespit edildiğini ve eğer silinmezseler sisteminizin çökebileceğini anlatıyorlar. Bunun üzerine kullanıcılar da karşılarında bulunan linkle hemen tıklıyorlar ve sahte anti virüs yazılımlarını indiriyorlar. Birçok kişi biz anlattıktan sonra bu kolay yöntem biz kanmayız mantığında düşünebilirler fakat karşınıza çıktığnıda o kadar güzel bir şekilde tasarlanmış gözüküyorlar ki indirmemek ve bilgisayarınızda virüsün olmadığına inanmak elde değil.

Zararlı Kodlar İle Kilitliyorlar

Hatta çoğu zaman özel zararlı kodlar sayesinde bilgisayarları dahi kilitleyebiliyorlar ve kullanıcıları bu sahte anti virüsleri indirmeye mecbur hale getirebiliyorlar. Kilitlemeseler bile her an aniden sizin karşınıza çıkarak sizi rahatsız edebilmekteler ve bunun üzerinde elbet indirmek zorunda kalıyorsunuz. Kullanıcılar da virüslerden korktukları için hemen sil tuşuna basmaktadırlar ve virüslerin silinmesi için de sizlerden yüklü miktarlar da ücret talep ederler. Ücreti yatırma işleminde internet üstünden kredi kartınız ile yapabilmektesiniz. Ancak ortada virüsü işaret eden hiçbir şey yoktur. Eğer sahte antivirüslerden korunmak istiyorsanız mutlaka doğru ve düzgün bir anti virüs yazılımını bilgisayarınıza yüklemeniz gerekmektedir. Ancak bu şekilde tam anlamıyla virüslerden kurtulabilirsiniz.