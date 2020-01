Hard Disk ve Hafıza Kartlarından Silinen Verileri Kurtarma

Günümüzde bilgisayarları sadece internetten film izleme, müzik dinleme veya mesajlaşma, oyun oynama gibi amaçlar dahilinde kullanmıyoruz. Aksine bilgisayarları en çok veri depolama amacı ile kullanmaktayız. Yani sevdikleriniz ile çektiğiniz fotoğrafları, videoları bilgisayarlarınızda hard disk içerisinde çeşitli bölümlendirilmiş diskler de saklıyoruz. Bu disklerin içerisine her gün birbirinden farklı veriler yazıyoruz. Bu verilerden kasıt yine fotoğraflar, videolar, belgeler ve çeşitli veri türleridir. Bu gibi veriler de bilgisayarlarımız içerisinde oldukları sürece her daim risk altındalar. Çünkü hard disklerimiz her zaman kolay bir şekilde bozulmaya müsait parçalardır. Bozulmaktan kasıt sadece donanımsal anlamda değil yazılımsal anlamda da çeşitli virüsler bilgisayarınıza bulaşarak verilerinizin yapılarını bozabilirler, verilerinizi silebilirler.

Veri Depolama Amacıyla Kullanıyoruz

Yine sadece hard diskler değil hafıza kartları gibi çeşitli depolama belleklerini de yine veri depolama amacı ile kullanabilmekteyiz. Hafıza kartlarının içerisinde gerek telefonlarımız ile gerekse fotoğraf makinemiz ile çeşitli veriler saklıyoruz ve bu veriler ile de her gün birbirinden farklı işlemler yapıyoruz. Ancak hafıza kartları veya Flash Bellek cihazlarının yapıları da bozulabilmektedir. Yine bazen farkında olmadan biçimlendirme işlemlerini bu taşınabilir belleklere uygulayabiliyoruz. Biçimlendirme yaptığınızda da verileriniz hızlı bir şekilde silinmektedir. Buna ek olarak bilgisayarınıza virüs girebilir ve sizler de istemeden format atabilirsiniz. Format sonrasında da yine birçok verileriniz ortadan kaybolacaktır. Aslında verileriniz tamamen silinmiyor. Hard disk ve Flash Bellek cihazlarının belirli bir yazma kapasiteleri bulunmaktadır.

Veri Üstüne İşlem Yapılıyor

Örneğin siz bir veriyi sildiğinizde o verinin üstüne bir kere anlamsız veriler yazılır. Silinen veri bulunduğu noktada bir arkaya gider. Siz bir dosya oluşturduğunuz da eğer silinen verinin bulunduğu sektörde oluşursa bu veri silinen veri bir arkaya daha gider. Önemli olan en dibe gitmemesi yani silinen verinin üzerine çok fazla verinin yazılmamasıdır. Ancak bu durumda o veri kurtarılabilir. Verilerinizi kurtarmak için Recovery My Files, EASUS Data Recovery gibi yazılımları kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu yazılımları indirerek kurtarmak istediğiniz Disk üzerinde bir tam tarama gerçekleştirmenizdir. Tam tarama gerçekleştirdikten sonra silinen verilerinizin birçoğunun tekrardan karşınıza geldiğini görebilirsiniz ve bu verileri kurtarabilirsiniz.