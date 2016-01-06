Monitöre Sinyal Gelmeme Problemi ve Çözümü

Ekrana görüntü gelmeme sebepleri

Monitörde sinyal yok uyarısı yine bilgisayar kullanıcılarının en sık karşılaştığı problemler arasında yer almaktadır. Geniş çaplı bir şekilde monitöre görüntü gelmemesinin analiz edilmesi gerekmektedir ve buna uygun olan çözümlerin de uygulanması gerekmektedir. Tabi bu uyarının bir sürü sebebi olabilmekteyken yine bazı durumlarda sadece bir sebebe bağlı da olabilmektedir. Bu gibi bazı durumlarda bunun çözümü de üretilebilmektedir. Monitöre sinyal gelmemesi durumunda kullanıcıların en çok yaptıkları hata farklı bir monitör satın almaktır ve farklı bir monitör satın alınması oldukça gereksiz bir işlemdir bu gibi durumlarda yapılması gereken işlem eğer sıradan bir bilgisayar kullanıcısı iseniz araştırmak olacaktır.

Monitöre Sinyal Gelmeme Sebepleri

İlk olarak monitöre sinyal gelmemesinin nedenlerini sayalım; monitöre giden kablo yerinden çıkmış olabilir veya yine temassızlık olabilir, ekran kartınız da yerinden oynamış olabilir veya ekran kartınız oksitlenmiştir. RAM parçası da oksitlenmiş olabilir veya bu parça da yerinden çıktıysa ekrana görüntü gelmeme sorununu yaşatabilmektedir. RAM parçalarınızdan ziyade yine ekran kartınız yanmış olabilir eğer ekran kartınız yanmışsa daha farklı çözüm metotları uygulamaktan ziyade ekran kartınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Ekrana görüntü gelmeme sorunu için bahsedebileceğimiz faktörler şimdilik bunlardır. İlk uygulamanız gereken işlem VGA kablosunu kontrol etmek olacaktır. Yani ekran kablosunu bu kablo mavi bir kablodur. Bütün kjontrolleri gerçekleştirdikten sonra da problem devam etmekteyse ekran kartınızı kontrol etmelisiniz.

RAM Parçalarınızı Çıkartın

Eğer sorun devam ediyorsa yine ekran kartınız ile RAM parçalarınızı çıkartmalısınız. Bu parçaları bildiğiniz okul silgisi ile pin kısımlarını güzel bir şekilde temizlemelisiniz. Temizleme işlemini gerçekleştirdikten sonra da yine tekrardan yerine takabilirsiniz. Eğer sorun hala devam ediyorsa ekran kartınız da yanmış olabilir. Eğer ekran kartınızın yandığından şüpheleniyorsanız bu kartınızı farklı bir bilgisayara takarak denemelisiniz. Farklı bir bilgisayara taktığınız da görüntü gelmiyorsa kartınız yanmış demektir eğer görüntü geliyorsa kartınız yanmamıştır ve sorun başka noktalarda demektir. Böyle bir sorunla karşılaştığınız da yapmanız gereken son işlem yine kasanızı bir teknik servise götürmek olacaktır. Ora da daha detaylı bir şekilde kontrolleri gerçekleştirebilirler.