iOS 9.2 Güncellemesi Yayınlandı!

Apple iOS 9.0 işletim sistemini 16 Eylül 2015’de çıkartmıştı. Yaklaşık 3 ay sonra Apple, işletim sistemi ikinci büyük güncellemeyi yayınladı. İşte yeni gelen güncelleme ile gelen düzeltmeler ve yenilikler:

Müzik uygulaması şimdi size daha ilk müziği eklediğinizde çalma listesi oluşturmanıza olanak sağlıyor ve daha kullanışlı hale geliyor. Ancak asıl önemli olan değişiklik ise, çalma listenize şarkı eklediğinizde çalma listenizin en başa gelmesi. Bu sayede çalma listelerini çok hızlı bir şekilde oluşturabilir ve güncelleyebilirsiniz. Albümler ve çalma listeleri iCloud Müzik Kütüphanesinden indirilebilir. Ancak kendi telefonunuzda oluşturduğunuz özel çalma listelerini iCloud Müzik Kütüphanenize yüklemek için Apple’ın iTunes Match servisini satın almanız gerekiyor. Eğer kütüphanenizden bir şarkı indirirseniz, küçücük bir onay kutucuğu şarkının ismi ve uzunluğu arasında belirecek ve son olarak eğer klasik müzikten hoşlanıyorsanız, Apple müzik kataloğunda dolaşırken bu kategorideki şarkılar için, çalışmaları, yazanları ve söyleyenleri bulabileceksiniz.

Apple’ın, iOS 9.0 işletim sistemi

izmir şişman escort ile gelen haber uygulaması en çok okunan haberler kısmına sahip oldu (şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avusturalya için geçerli). Haber uygulaması, iOS 9.2’ye güncelleyip, uygulamayı çalıştırdığınızda uygulama size, en çok okunan haberler kısmını favorilerinize eklemek isteyip istemediğinizi izmir escort hatun

soracak. Eğer favoriler kısmında bir sürü kategoriye sahipseniz “en çok okunan haberler” kategorisini bulana kadar aşağı kaydırmanız gerekecek. Eğer Apple bu konuyu göz önünde bulundursaydı, en çok okunan haberler kategorisi listenin en üst kısmında yer alıyor olmalıydı.

Büyük boyutlu dosyaları iCloud üzerinden paylaşmanıza olanak sağlayan Mail Drop özelliği iOS 9’un beta testleri yapılırken raporlanan bir özellikti. Ancak iOS 9’un final sürümü yayınlanmadan önce bu özellik çıkartılmıştı. Şimdi ise bu özellik geri geldi ve size büyük boyutlu dosyalarınızı normal mail’e eklemektense iCloud üzerinden paylaşmanıza olanak sağlıyor. Bu dosyalar sizin iCloud kotanızda gözükmüyor ve yüklendikten 30 gün sonra yok oluyor.

Eğer iPhone 6S veya 6S Plus’a sahipseniz, iBooks uygulaması şimdi size 3D Touch özelliğini kullanarak sayfaların içeriğine, sayfayı açmadan göz atmanızı sağlıyor. Aynı zamanda iBooks sayesinde, kütüphanenizi dolaşma, yeni izmir cimcif escort kitaplar satın almak için mağazada dolaşma ve hatta kitap okuma gibi diğer uygulama içi işlemleri yaparken sesli kitaplarınızı dinlemenize olanak sağlıyor.

iOS 9.2, Apple’ın 100 TL’lik Lightning - USB Kamera Adaptörü sayesinde dijital kameralarınıza bağlanmanıza ve fotoğrafları telefonunuza aktarmanıza olanak sağlıyor. Apple Store’daki bu ürünün yorumlarına bakarsanız, bazı kullanıcıların bu adaptör sayesinde telefonlarına mikrofon ve midi klavye (müzik aleti) bağladığını görebilirsiniz.

iOS 9.2 güncellemesi ile birlikte Safari, Bluetooth, Wi-Fi, AirDrop ve daha bir sürü uygulama ile alakalı geliştirmeler ve düzeltmeler geldi. Ancak en çok dikkat çeken düzeltme ise “Manuel iCloud yedeklemesinde yaşanan tamamlanamama sorunlarının çözülmesi”. Bazı kullanıcıların özellikle eski ürünlerinde, iOS 9.0 güncellemesinden sonra yedekleme sorunları yaşadığını biliyoruz ve bu güncelleme ile ilgili sorunların düzeltilip düzeltilmediğini ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.