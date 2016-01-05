Firefox Tarayıcısının En Önemli Güvenlik Eklentileri

Günümüzün en tehlikeli olan sanal saldırı çeşitleri yine en çok da tarayıcıları hedef almaktadırlar .Yine bazı durumlarda öyle değişik saldırı tipleri oluşuyor ki güvenlik programlarınız, anti virüs yazılımlarınız da bu gibi önemli saldırılara engel olamıyorlar. Bu nedenle Firefox üstünden kesinlikle gerekli olan güvenlik eklentileri kurulmalıdır ve sanal alem çerçevesinde güvenliğinizi en üst seviyelere çıkarmalısınız. Yine bu eklentilerden biraz bahsedecek olursak her geçen gün birbirinden farklı güvenlik eklentileri yayınlanıyor. Bu eklentilerden en çok tercih edileni ve en güvenilir olanı tercih etmeliyiz. İlk eklentimiz AdGuard AdBlocker eklentisidir. Bu eklenti karşınıza çıkan riskli reklamları engelliyor ve ortadan tamamen kaldırıyor. Ayrıca diğer reklam engelleme klentilerine göre de sistemi daha az yoruyor.

Bizleri Birçok Tehlike izliyor!

Tarayıcınızı kullanarak internette sörf yapıyorken bir yandan da bizleri birçok tehlike izliyor. Bu tehlikelerden ziyade de sürekli olarak bizlerin gizli verilerini elde etmeye çalışan ve bu verileri bilgi havuzuna otomatik olarak eklemekte olan web sitelerden korunabilmek için kullanabileceğimiz çeşitli eklentiler vardır. Bu eklentilerden ilki de Ghostery eklentisidir. Bu eklenti internet üzerinden takip edilmelere karşı dalında en çok tercih edilen bir eklenti çeşitidir. Ayrıca sosyal ağ düğmeleri beraberinde de bu şekilde engeller ve sizleri takip eden bazı zararlıları da yok eder. Ayrıca bu zararlıları sizlere uyarılar şeklinde göstermektedir. Yine bir diğer eklentimiz de HTTPS Everywhere eklentisidir. Bu eklenti de web sitelerde geziniyorken http protokolünün yerine HTTPS protokolünü kullanmaktadır. Bu sayede de %100 bir çeşit güvenlik sağlamaktadır.

VPN ve Prox Türleri

IP değiştirme denildiği zaman akla ilk gelen bazı VPN ve Proxy türleri vardır. ZenMate eklentisi de web sitelerini kesinlikle güvenli bir şekilde ziyaret etmenizi sağlamaktadır. Proxy ve VPN üstüne tasarımı yapılmıştır. Bir web sitesine bağlandığınız zaman ZenMate servislerine iletilir. ZenMate sunucuları da erişmek istediğiniz web sitelerdeki bazı verileri sizlere yollamaktadırlar. Bunlara ek olarak trafik tamamen de doğal olarak şifrelidir. En son eklentimiz de NoScript eklentisidir. Bu eklenti de web sitelerden gelen script tarzındaki zararlıları ortadan kaldırmaktadır ve en sık kullanılan eklentiler arasında yer almaktadır.