İndirme hızım çok yavaş ne yapmalıyım, Eğer internet bağlantı hızınız çok yavaş ise bu sorun birçok faktöre bağlı larak gerçekleşebilmektedir. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız bir yerlerde bir problem var demektir. İlk yapmanız gereken işlem speedtest.net benzeri bir bağlantı hızı analiz etme sitesine giriş yapmak olacaktır. Siteye girdikten sonra bağlantı hızınızı kontrol edebilirsiniz. Tabi ki bu siteler sizin bütün bağlantı hızınızı tespit edemeyebilirler. Ancak hemen hemen doğru sonuçları verebiliyorlar. Bağlantı testi yaptıktan sonra size karşı verilen sonuç size sunulan en yüksek bağlantı hızıdır. Daha öncelerinde 5Mbpss ile bağlantı sağlıyorken şu an için 1 Mbpss bağlantı alıyorsanız bir yerlerde bir problem var demektir.

3.Parti Yazılımlar

İlk sorun genellikle 3.parti yazılımlardan kaynaklanabilmektedir. Eğer bağlantı hızınız yavaş ise arka planda çalışan bir yazılım internet verisini kullanıyor olabilir. Genellikle yazılımlar sürekli olarak kendilerini güncelleme ihtiyacı duyartlar. Birkaç yazılım arka planda kendilerini güncelliyor olabilirler. Güncelleme esnasında yeni sürümlerini internetten indirdikleri için internt bağlantınız oldukça yavaş olabilir. Bu yüzden bu arka palnda çalışan yazılım tespit etmeli ve hemen sonlandırmalısınız. Yine Torrent gibi bazı indirme yazılımları da arka planda indirme işlemi yapıyorken internet bağlantınızı son derece yavaşlatabilirler. Özellikle de Torrent yazılımı ile indirme yapıyorsanız internet bağlantınızın %90’ı nı bu yazılıma adamaktadır.

Modemi Yeniden Başlatmak

En sık kullanılan çözüm yöntemlerinden birisi modemi yeniden başlatmak olabilmektedir. Modeminizi ilk başta resetleyebilirsiniz. Eğer sorun devam ediyorsa internet bağlantısını sağlayan sürücünüzü kontrol etmelisiniz. Sürücünüzün yeni bir güncel versiyonu var ise o güncel versiyonunu indirerek kurmalısınız. Sürücünüzün adını öğrenmek içöin de yine 3.parti driver ismi öğrenme yazılımları piyasa da mevcuttur bu yazılımlar ile internet sürücünüzün adını öğrenerek yeni versiyonunu indirebilir ve kurabilirsiniz. Ancak çoğu zaman modem resetlemek ile kullanıcılar çözüme kavuşabilmişlerdir. Yine modem resetlemekten kasıt modemi kapatıp açabilirsiniz ancak sorun bu şekilde çözülmediyse yine yapmanız gereken işlem modemin içerisine bulunan gizli düğmeye basarak komple sıfırlamak olacaktır. Eğer bu işlemi yapacaksanız ttnet kullanıcısı iseniz kullanıcı adı ve şifrenizi bir yere kayıt etmelisiniz. Resetleme sonrasında da modeme tekrar girebilirsiniz.