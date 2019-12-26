İnstagramda GT Ne Demek

Instagram 2013 senesinden bu yana milyonlarca kullanıcıya sahip olan bir sosyal medya platformudur. Instagram uygulaması ,bu platform içerisinde kullanıcılarına ; video, fotoğraf , IGTV, efektler oluşturma ve oluşturulan gönderileri takipçilerle paylaşma imkânı sunuyor. Her geçen gün sayısı artan kullanıcılar için instagram gt ne demek ve bu gt ne işe yarıyor merak edilen bir konudur.

Instagram zaman zaman algoritmasına bir şeyler ekleyip bazen var olan özellikleri değiştirip ya da tamamen kaldırıp en iyi seçeneği kullanıcıların önüne sunan bit uygulamadır. Beklentiyi karşıladığı için ve insanların merak duygusuna hitap ettiği oldukça tercih edilen bir sosyal medya platformudur. Instagram kullanan kullanıcıların birçoğu paylaşılan gönderilerin altına yorum yapma imkanına da sahiptir. Kullanıcılar bu yapılan yorumlarda bazen gt ifadesiyle karşılaşabilirler. Instagram gt ne demek diye baktığımızda GT ifadesi; geri takip anlamına gelmektedir. Geri takip ifadesinin baş harfleri GT ‘yi oluşturmaktadır.

Dolayısıyla yorumlarda görülen gt ifadesi yorum yapan kişinin “Takip ederseniz ben sizin takibinize geri dönüş yapıp takip edeceğim” anlamını taşır. GT yorumuyla karşılaşan kullanıcıların bu durumu bu şekilde değerlendirmeleri gerekir. Peki neden gt yazılır bu ifade neden önemli ya da önemli mi ?

Instagram GT Yapmayanlar

Instagram kullanıcıları için önemli birkaç husus vardır. Bunlar ;

l Paylaşılan postların yani gönderilerin beğeni sayısının fazla olması

l Takipçi sayısının fazla olması

l Hikayelerin ve videoların görüntülenme sayısının fazla olması

Bu durumlara sahip olunması popülerlik için gerçekten önemlidir. Instagram hesabının popülerliğini ve tercih edilme olasılığını artması için bazı taktikler uygulanır. Örneğin özel programlardan çekilen veriler sayesinde Instagram gt yapmayanlar listesine ulaşan kullanıcılar takip ettiklerini takipten çıkarırlar. Böylelikle takip ettiği kişi sayısını azaltarak da geri takip edilme şanslarını arttırırlar.

Instagram’da takipçi ve beğeni sayısının önemli olmasının bir sebebi bu uygulamadan kolaylıkla para kazanılmasıdır. Çok miktarda para kazanılması içinde hesabın tanınmış ve duyulmuş olması lazım. Bu yüzden kullanıcılar; tanınmış, ünlü veya fenomen kişilerin gönderilerinin altına “gt” ifadesini yorum olarak yazmaktadırlar.

Instagram GT Nasıl Yapılır

Instagram’ın popülerliği ve para kazandırması birçok kullanıcıyı Instagram gt hilesi yapmaya götürüyor. Instagram’da geri takip hilesi çok basit. Fakat bu hileyi ,taktiği uygulamaya vakit ayrılması gerekir. Bu sayede kısa zamanda takipçi sayısını arttırmayı isteyen kullanıcılar amaçlarına kavuşmuş olurlar. Bu hileyi uygulayarak takipçi kasma işlemini yaparken dikkatli olmak gerekir. Çünkü instagram uygulaması bu durumda olan birçok kullanıcının hesabını bloke edip engelleyebilir. Üç adımda Instagram gt nasıl yapılır adım adım gösterelim.

l İlk olarak milyonlarla veya on binlerce hesaba sahip tanınmış birinin hesabını seçin. (fenomenlerin veya ünlülerin)

l Daha sonra her yirmi dakikada bir farklı farklı gönderilerinin altına gt yazın.

l Sizi takip edenlere gerçekten dönün ve siz de takip edin. Hatta sizi takip etmeyenleri de takip edin.

l Son olarak birkaç gün sonra takipçi analiz programlarından sizi takip etmeyenleri takipten çıkın.

Instagram gt hilesi sayesinde takipçi sayınız artış gösterecektir sadece sabırlı olun.

Meta Açıklama : Birçoğumuzun vazgeçilmez uygulaması olan Instagram’da yorumların altında veya DM kutularında yazılan gt ifadesi ne demek, instagram gt hilesi nasıl olur, instagram gt yapmayanlar nasıl anlaşılır sorularına ve daha fazlasına bu yazımızla tek tek cevap bulacaksınız.