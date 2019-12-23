Avea-Türk Telekom arama bekletme özelliği

Türk Telekom (Avea) Arama Bekletme

Bazıları için yararlı bazıları için ise çokta yararlı olmadığı düşünülen arama bekletme özelliği, siz telefonla konuşurken arka planda sizi arayan bir başka kişiyi ekranda görmenize olanak sağlayan sistemin adıdır aslında. Bu özellikle ile konuşma yaparken gelen bir diğer çağrıyı dilerseniz meşgule verebilir, yada cevaplayabilirsiniz. Arama bekletme özelliği nasıl kullanılır, nasıl aktive edilir? kısa açıklayacak olursak;

Cep telefonunuzdan *#43# arama butonuna basarak arama bekletme özelliğini türk telekom mobil kullanıcıları kullanıma açabilir. Yine aynı şekilde eski avea kullanıcılarıda dolayısıyla bu özelliği kullanmaları gereklidir. Bir telefon görüşmeniz esnasında gelen aramayı cevaplamak isterseniz 2'ye basmanız yeterli olacaktır, bekleyen diğer çağrıyı sonlandırmak için ise 0'a basmalısınız.

Size birisi arama yaptığında telefonunuz bir görüşme halinde ise ve arama bekletme özelliğiniz aktif ise, bu arayan kişiye otomatik olarak sesli mesaj bildirimiyle anlık olarak ''aradığınız kişi şu anda bir görüşme yapmaktadır lütfen daha sonra tekrar deneyin gibi bir bir mesaj ile uyarılır.