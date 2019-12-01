Youtube Video Dönüştürücü Programlar

Ülkemizde hali hazırda birden fazla hizmet veren birçok video programı bulunmaktadır. Videolar bilindiği üzere pek çok açıdan boyut ve hacim olarak telefon, bilgisayar ya da tablet hafızasında büyük alan kapsar. Bu da bazı videoları izleyememe ya da yükleyememe neden olabilen durumlar arasındır. Bu bağlamda Video Dönüştürücü Programlar kilit rol statüsünde bulunmaktadır. Yahut istenilen videolar ses ya da dosya olarak sıkıştırılabilir yedeğe çekilebilir imkanı sağlamaktadır. Hal böyle olunca Video dönüştürücü programlara ilgi artmış ve bu alanda çeşitli programlar tasarlanmıştır. Bu programların kimileri ücretli video dönüştürüyor, kimileri ise ücretsiz bir şekilde bu hizmeti veriyor. Bu uygulamadan ya da siteden siteye değişebilen durumlar arasındadır.

Tabi ki bu hizmeti verirken Video Dönüştürücü programlar, belli işletim ya da yazılım programlarına hitaben hizmetlerini belirlemektedirler. Yani, Windows işletim sistemi için ayrı Video dönüştürücü program varken Linux işletim sistemi için de farklı bir program hizmet verebiliyor. Aynı zamanda tüm işletim sistemlerini içerisinde barındıran programlar da mevcuttur.

Videolar ne kadar kaliteli olursa olsun ya da cihazınızda sıkıştırılmış durumda bulunsun , izlenmediği takdirde pek bir anlam ifade etmiyor. Zira bu noktada video dönüştürücü programlar devreye girmektedir. Bu alanda öne çıkan uygulamaların yanında Youtube Video Dönüştürme Programları da video izleyip depolamak isteyenlerin ziyaret adresidir. Bu alanda birçok kaliteli ve hizmet noktasında iyi işler başaran programlar mevcuttur. Dilerseniz sizlerle bu programları inceleyelim.

En İyi Youtube Video Dönüştürücü Programlar

Belirtildiği üzere her mecrada bulunduğu gibi bu alanda da kaliteli hizmet veren programların yanında Youtube bazında hizmetini pek de yapamayan programlar mevcuttur. Yahut böyle programları incelemememizle beraber kaliteli ve ücretsiz bir şekilde hizmet veren Video Dönüştürücü programları derledik.

•Tubazy Video Dönüştürücü

Şüphesiz video izleme noktasında youtube dünyanın en kaliteli ve en çok ziyaret edilen mecraların başındadır. Lakin video izleme ve kaydedilmesi özelliklerinin yanında tek eksik olarak görülen video indirme ya da bir diğer deyiş ile video dönüştürme özelliğinin bulunmamasıdır. Bu alanda en kaliteli ve sıkça kullanılan uygulamalar vardır. Bu uygulamaların göze çarpanı TUBAZY programıdır. Üstelik kullanımı da kolay ve pratiktir. Öncelikle istenilen şarkı ya da sanatçı üst orta kısımda bulunan sitenin kendine has arama motoruna yazılır ve program Youtube de bulunan birçok şarkı ya da aranılan sanatçıyı sayfaya verir. İndirilmek istenilen herhangi bir video üzerine tıklanılır ve indirilme seçeneğine basılır bu şekilde istenilen video ya da şarkılar kısa süre içerisinde cihaza indiriliyor.

Üstelik Tubazy Video İndirme Programı kaliteli olmasının yanında da ücretsiz bir şekilde her mecrada hizmet veriyor.

•10convert

Kopyalanan link ile indirme seçeneği bulunan 10CONVERT bir diğer ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli video dönüştürücü programlar arasında yer almaktadır. Nitekim her işletim sistemine uyum sağlayan özelliği ile çok alanda kullanılabilir ve Yotube den istenilen her video dönüştürülebilir. Bu alanda Youtube En İyi Video Dönüştürücü programlar arasında dikkat çekiyor. Ayrıca bu servisten yararlanmak için üye olmanız şartı bulunmamaktadır. Bu da bu servisi değerli hale getirmektedir. Zira günümüzde video indirmek meşakkatli bir iştir.

•Mp4donusturucu

Site bazında Youtube video alanında video dönüştürmek kadar önemli bir husus daha vardır. Bu şüphesiz videoyu kaliteli bir şekilde dönüştürmektir. Bu bağlamda kaliteli video dönüştürmek adına en çok rağbet görülen site mp4donusturu programıdır. Özellikle M4 video özelliği ile kaliteli ve kullanışlı bir site olduğunu kanıtlamaktadır. Nitekim siteye üye olma gibi bir şart da bulunmamaktadır. İndirilmek istenen video Youtube’ den alınan kopya adresi site içerisindeki arama motoruna yapıştırılır ve video saniyeler içerisinde m4 özellikli dönüştürülür.

•TubidyCep

Yıllardır bu alanda öne çıkan TubidyCep pratik kullanışlılığı ile dikkat çekmektedir. Dönüştürülmek istenen Youtube videolarının sitede aranması yeterlidir. Her hangi linke ya da üyeliğe gerek yoktur. Bu bağlamda En İyi Youtube Video Dönüştürücü programlar arasında en iyileri arasındadır. Üstelik, bu sitenin bir de mobil uygulaması bulunur. Hizmetleri de tamamen ücretsiz bir şekilde sağlanır.

Diğer dikkat çeken Youtube Video Dönüştürücü programlar ise şu şekildedir;

- Videoindirme.net

-VidztoMP4

-Youtubevideoindir.org

-onlinevideoconverterMP4