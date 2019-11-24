Cep telefonu satın alırken neye dikkat edilmeli? Herkesin farklı beklentileri vardır. Kimisi pahalı olsun, beni zengin göstersin yeter der, kimisi oyunlara çok meraklıdır, kimisi ise selfie kamerasına çok önem verir. Ama hepsinin ortak bir noktada buluştuklarını biliyoruz. Kimse fazla para ödemek istemez. Biz de siz değerli okurlarımıza hem ihtiyacı karşılayacak hem de fazla para ödemeyi gerektirmeyecek telefonu nasıl seçeceklerini anlatmak istiyoruz. Hazırsanız cep telefonu alırken neye dikkat edilmeli sorusunu cevaplayalım.

İlk Kez mi Telefon Alıyorsunuz?

İlke kez Akıllı Telefon alacaksanız ya da elinizdeki telefondan sıkıldığınız için yeni bir cep telefonu almayı düşünüyorsanız ilk dikkat edeceğiniz şey, piyasalardaki acımasız rekabetten istifade etmek için güncel telefon piyasasını takip etmektir. Elinizin altında ne de olsa internet gibi bir sınırsız kaynak var.

Şimdi şuna karar verin. iOS işletim sistemi mi yoksa Android işletim sistemi mi kullanmak istiyorsunuz. Şunu unutmayın ki, Android işletim sistemini kullananlar iOs işletim sistemine kolay alışamazlar, tam tersi de doğrudur.

Cep Telefonu Alırken Dikkat Edilecek Konular

Eğer ilk defa bir cep telefonu alacaksanız iOS işletim sistemi kullanan APPLE firmasının ürettiği telefonları tercih edebilirsiniz. Daha ucuz telefon modeli istiyorsanız Android işletim sistemini kullanan telefonları tercih edin.

Bütçenizi zorlamayın. O kadar çok marka her geçen gün kızışan bir rekabet ortamında mücadele ederken siz de paranızı doğru telefona yatırmak için fırsatlar yakalarsınız. Fakat beklentileriniz de önemlidir. En iyi ve zorlu oyunları oynamak için telefon alacaksanız, tüm donanımların yüksek olması gerekiyor. Bu da pahalı bir telefon alacaksınız demektir.

Ekran boyutu ve kameralar

Telefonda doğru ekran boyutunu seçmek ilk kriterdir. Elleriniz küçükse 5.5 inç ekrandan daha küçük ekran tercih edin. Telefonda film izlemek video klipleri izlemek gibi bir hevesiniz varsa 5.5 inç ve daha büyük ekranları tercih etmeniz gerekir.

Telefon modeli seçerken piksellerden çok bahsedilir. Sizin için önemli olan şey, ekranın renk yoğunluğu ve parlaklığı ( niT değeri) olmalıdır. Önce bu değerleri karşılaştırın. Ayrıca telefonun kamera özelliklerine bakın, çift lens ve otomatik optik sabitleme özelliği var mı bakın. Eğer varsa o kameralar iyidir.

İşlemci ve CPU hatta GPU Bileşenleri

Telefonun en değerli bileşeni işlemcisidir. Günümüz piyasasında asla Snap Dragon 835 modelin altında olan işlemciyi almayın. Apple ürünü alacaksanız A12 biyonik işlemci tercih edin. GPU ise grafik işlemcisidir ve Adreno marka tercih edilmelidir.

Telefonda pil de çok önemli bir faktördür. Eğer sürekli seyahat ediyorsanız en az 11 saat dayanabilen bir pil tercihiniz olsun. Ayrıca telefonda hızlı şarj özelliği de olmalı.

Dahili alan seçimi sizin depoladığınız dosyalara göre değişir. Bazılarına 16 GB dahili alan yeterli ama siz çok dosya biriktiriyorsanız dahili alanı en az 64 GB olan bir model seçmelisiniz. İleride kapasite arttırabileceğiniz için ek SSD desteği de olmalı. Çift SIM desteği sizin için önemli mi? Buna siz karar verin.

Cep Telefonu Alırken Kasa Seçimi

Kasa özelliklerine gelince, metal kasalar tabi ki birinci tercih olmalı ama bu metal kasalar daha pahalı oluyor. Alternatif olarak plastik degrade özelliği kazandırılmış parlak telefonlar da tercih edebilirsiniz. Eğer fiyat uygunsa alüminyum kasa ilk tercihiniz olsun.

Telefonu aldığınızda güneşte ekrana bakın. Menüler arasında gezinebiliyor musunuz? Eğer sorunsuz görüyor ve menüler arasında gezinebiliyorsanız o ekran iş görür.

Cep telefonu satın alırken dikkat edilecek nokta kablosuz şarj ve ters şarj özelliğinin olup olmamasıdır. Teknoloji hızla ilerliyor ve siz telefonu şarj etmek için daha fazla alanda gezinme özgürlüğünü hak ediyorsunuz.

Telefonun IP sertifikaları var mı? Evet cep telefonu alırken dikkat edilecek hususlardan biridir. Toz su kir duman gibi dış fiziksel etkenlere karşı koruması yoksa kısa süre sonra başınız belaya girebilir.

Tüm bu özellikleri değerlendirdiniz ve bir telefon modelinde karar kıldınız. Şimdi bu telefonu satan yüzlerce dükkan ve e-ticaret platformlarını didiklemeniz gerekiyor. Aynı telefonu 200 TL farkla satan yerler var. Taksit seçenekleri daha iyi olan mağazalar var. Para kolay kazanılmıyor, o halde harcarken titiz bir şekilde harcayalım. Şimdiden alacağınız cep telefonunuz hayırlı olsun sevgili okurlar…