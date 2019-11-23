Pubg Mobile En İyi Telefon Tavsiyesi

23 Mart 2017‘de ortaya çıkan Pubg (PlayerUnkown’s Battlegrounds) bilgisayar sürümü ile piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren kullanıcıların ilgi odağı olan bir oyun haline gelmiştir.9 Şubat 2018 de ise mobile sürümü yayınlayıp Dünya çapında oynanan bir oyun olmuştur.Pubg’nin mobile, lite ve pc sürümleri de mevcuttur ve üzerinden 2 sene geçmesine rağmen popülerliğini koruyan pubg, kurucusu olan BlueHole şirketine halen para kazandırmaya devam etmektedir.

Player Unkown’s Battlegrounds çılgınlığı devam ederken bizler de sizler için oyunu en rahat ve hızlı şekilde oynayabileceğiniz telefonu bulmaya çalıştık ve karşımıza Çin devi olan Xiaomi markası çıktı.Xiaomi son dönemlerde piyasaya sürdüğü telefonlarıyla bir çok insanın gönlüne taht kurmuş durumda.

Çin Devi Xiaomi Kimdir ?

6 Nisan 2010 da Yingu Mansion tarafından kurulan Çin, Pekin merkezli Xiaomi şimdiler de Dünyanın 4.Akıllı telefon markası haline gelmiştir.Xiaomi ülkemize 2018 yılında giriş yapmış olsa da adını 2019’un ortalarında duyurmaya başlamıştır.Özellikle ürettiği performans ürünü telefonlar sayesinde Türk kullanıcılar tarafından sevilen bir marka yolunda ilerlemektedir.Xiaomi ürettiği telefonlarda işlemci ve ram kapasitesine önem verirken aynı zamanda ürünlerin estetiğine de önem vererek ürettiği telefonların estetik özelliğine de dikkat etmektedir.

Xiaomi Mi 9T

Uzun ve yoğun araştırmalar sonucunda sizler için pubg mobile en iyi telefon tavsiyesi için Xiaomi Mi 9T’yi seçtik ve Xiaomi daha iyisini yapana kadar pubg mobile için en iyi telefon tavsiyemiz bu.Ülkemizde Mart 29’da İstanbul’da lansmanı gerçekleşen ve Xiaominin amiral gemisi olarak adlandırdığı Mi 9T lansman sonunda da ilgi odağı haline gelmişti.Mi 9T çeltiksiz 6,39 inç ekranıyla kullanıcılarına keyifli bir ekran deneyimi sunarken bunun yanında kullandığı amoled ekranıyla da görüntüyü kesintisiz bir şekilde ekrana veriyor.

Gelişen telefon piyasasında adından sıkça kullandığı işlemcilerle bahsettiren Xiaomi, Mi 9T ‘de en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 730’u kullanmış bu işlemci ile yapamayacağınız şey yok bunun yanında 6 Gb ram kapasitesi ile de kasma donma sorunlarını 0’a indirerek kullanıcılarına kesintisiz bir kullanım sunuyor.Mi 9T yapılan hız,donanım,yeterlilik testlerinin tümünden üstün başarıyla geçerken fiyatına göre en yüksek performansa sahip ürün olduğunu kanıtlayıp bunun yanı sıra orta segmentin üstünde ki telefonlar kategorisine girmeyi başarmıştır.Türkiye’de satışa çıktığı ilk günden itibaren teknoloji meraklılarının gözlerini üstüne çeken Mi 9T fiyatıyla da dikkatleri üstüne toplayıp performans arayanların gözdesi haline gelmiştir.Türkiye’ye geldiğinde fiyatı 3.999 Türk Lirası olan Mi 9T’nin şimdi ki fiyatı bazı web sitelerinde 2.645 Türk Lirasına kadar düşmüştür bu düşüş ile birlikte bazı web sitelerinde tüketilen stoklar yüzünden bazı müşteriler hala Xiaominin amiral gemisi Mi 9T’ye kavuşmayı beklemektedir.

Pubg mobile için bizim vazgeçilmez telefonlar listesine koyduğumuz Mi 9T’de pubg mobili en yüksek ayarlarda oynayıp aynı zamanda video bile çekebillirsiniz çünkü Mi 9T, Snapdragon 730’da 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip bu orta seviye bir bilgisayardan daha hızlı hatta bir bilgisayardan daha hızlı bile demektir.

Ayrıca Mi 9T’de ne kadar çok pubg oynarsanız oynayın ısınma yapmayacaktır ya da şarjı bitmeyecektir çünkü Xiaomi son dönemde ki diğer teknoloji devlerinin aksine ısınma ve batarya bitme durumlarına daha çok önem vermektedir.Mi 9T 4000 mAh pil gücüne sahiptir yani Mi 9T’yi sürekli şarj halinde kullanmak zorunda kalmayacaksınız ayrıca Türkiyede’ki dağıtıcı firmalar sayesinde herhangi bir problemde destek alabileceksiniz.Keyifli bir oyun deneyimi yaşamanız için araştırdığımız Xiaomi Mi 9T Türkiye çapında ki yapılan araştırmalarda kullanıcılar tarafından aldığı 5/4.9 puanlamayla da kendininin performans ürünü olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir.Bunun yanı sıra günlük kullanımada uygun olan Mi 9T 4000 mAh pil gücü, 20 MP ön kamerası , 48 MP + 8MP + 13MP arka kamerası ile sizi günlük hayatta da yarı yolda bırakmayacaktır.