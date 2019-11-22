Vodafone Numara Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Vodafone Numara Nasıl Değiştirilir?

Ülkemizde özellikle son yıllarda internet ve şebeke açısından gelişim gösteren Vodafone milyonlarca kullanıcıya sahip bir hat şirketidir. Aynı zamanda müşterilerine sunduğu fırsatlarla tanınan Vodafone verdiği hizmetlerle de müşterilerinden tam not almaktadır.

Telefon şebekesi bakımından ülkemizde ilk iki sırada kendine yer bulan Vodafone nasıl ki memnun müşterileri var ise de vodafone hizmetlerinden memnun olmayan elbette ki müşterileri bulunur. Buna bağlı olarak Vodafone hattına geçen kullanıcılar memnun olmadıkları süreler için de hat değiştirme isteğinde bulunabilirler. Vodafone bu anlamda diğer hat operatörleri gibi avantaj sağlamaktadır.

Vodafone Operatöründen Numarasını Taşımak Nasıldır?

Vodafone da memnun müşterilerin bulunduğu gibi, hizmet ve internet açısında da memnun olmayan birçok müşteri vardır. Bundan mütevellit, numaramı nasıl değiştirebilirim soruları da günden güne artış göstermektedir.

Öncelikle Vodafone hizmet ve kalitesinden memnun olmayan ve numarasını başka operatöre taşımak isteyen müşteriler şu adımları takip edebilirler;

•Numarasını başka operatöre taşımak isteyenler öncelikle, geçeceği operatör bayisine gidip hat değiştirme talebinde bulunmalıdır. Misal; numarasını Vodafone den Turkcell’e taşımak isteyen müşteriler kimlik fotokopileriyle Turkcell bayisine gidip numara değiştirme işlemi talebinde bulunabilirler.)

•Bayiye gidemeyenler için de internetten hat taşıma kolaylığı vardır. Nitekim hattı taşımak istenilen operatörün resmi sotesinden kurallar dahilinde hat taşıma talebi yapılabilir.

Vodafone İçerisinde Numara Değiştirme

Kendi numarasından memnun olmayan kullanıcılar için her operatörün sağladığı numara değiştirme fırsatı Vodafone için de geçerlidir. Daha önce birçok yerde şahit olduğunuz numara değiştirme konusu sanılanın aksine gayet basittir. Lakin Vodafone için kendi numaranızın ilk üç harfini değiştiremiyorsunuz. Yani 054.. ile başlayan bir Vodafone numarasını değiştirmek istiyorsanız eğer; 054 rakamları sabit kalmak şartıyla diğer rakamları değiştirme fırsatına sahip olabiliyorsunuz. Lakin değiştirilen numaranın geri alınma olasılığı çok düşüktür. Değiştirilen numaranın aslı başka bir müşteriye satılacağından, değişmiş bulunan numaranız kalıcı olarak sizler ile olacaktır.

Vodafone verdiği her hizmette olduğu gibi, kendi numarasını değiştirmek isteyenler için de belli miktar ücret almaktadır. Nitekim müşterilerinden aldığı ücret 18 ya da 20 TL arasında değişmektedir.

Peki numara işlemi nerelerden yapılır?

Öncelikle numara değiştirme işlemi en kolay şekilde Vodafone bayilerinden yapılabilmektedir. Gideceğiniz Vodafone bayi de numara değiştirme talebini müşteri sorumlusu ile paylaştıktan sonra beliren ücret mukavvesinde işlem gerçekleştirilir.

Bayiye gidip zaman kaybetmek istemeyenler için de hızlı bir şekilde Vodafone Müşteri hizmetlerini arayarak, numara değiştirme işlemini başlatabilirler. Ücret Vodafone Müşteri hizmetleri tarafından varsa kredi kartınızdan tahsil edilir. Ya da telefondan ödeme şansı bulunmayanlar her hangi bir gün bayiden ücreti yatırabilir.

Vodafone Numara Nasıl Taşınır?

Diğer hatlardan Vodafone hattına numara taşımak Vodafone bayilerinden ve web sitesinden gerçekleşmektedir. Lakin diğer operatörlerden farklı olarak Vodafone bu işlem için bir miktar ücret ister (güncek olarak 20 TL).