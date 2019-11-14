Güncel Kaliteli Telefon Modelleri ve Fiyatları ( TL)

Böylece kaliteli ve üst düzey telefon almak isteyenler bu modelleri inceleyip fiyat hakkında bilgi sahibi olabilirler. Dilerseniz hemen modellere ve fiyatlarına değinelim.

Samsung Galaxy Note 10 + Fiyatı

Bu telefon şu an için Türkiye’de 9.100 TL fiyatla satılıyor. 10 üzerinden on puan alan bu cihazda dahili 256 GB ROM var ve 12 GB ram donanımı taşıyor. Pili ise 4.333030 mAh seviyede

Samsung Galaxy S10 Plus Fiyatı

Bu modelin fiyatı 7.300 TL civarında. 6.8 inç ekranı var ve dahil alanı 512 GB ram donanımı ise 8 GB seviyede.4.100 mAh bataryası da oldukça iyi…

Samsung Galaxy Note 10 Fiyatı

Bu modelin Plus özelliği yok ve bu da size 7.850 TL fiyatla sunuluyor. 6.3 inç ekranı var ve 8 GB ram ve 2356 GB ROM dahili alanı var. Android 9.0 işletim sistemini kullanıyor.

Huawei Mate 20 Pro Fiyatı

Bu model de 7.900 TL fiyatla satılıyor. 6.39 inç ekranı var ve 1238 GB dahili alana sahiptir. Ayrıca 6 GB ram donanımı mevcut. Pili ise 4.200 mAh seviyededir.

Oppo Reno 10X Fiyatı

Bu telefon 7.400 TL fiyatla satılıyor. Cihazın 6.6 inç ekran boyutu var ve 256 GB dahili alanı mevcut, ek olarak RAM donanımı 8 GB olarak belirlenmiş. Bataryası 4.065 mAh seviyededir.

Xiaomi Mi 9 Fiyatı

Bu telefon 5.170 TL fiyatla satılıyor. 6.39 inç ekranı var ve 6 GB ram ve 128 GB dahili alanı olan cihaz, 3300 mAh pil taşıyor.

Huawei P30 Pro Model Fiyatı

Bu model 7.400 TL fiyatla satılıyor ve 6.47 inç ekran boyutuna, 8 GB ram ve 2356 GB dahili alana sahip bir model olarak 4.200 mAh pil taşıyor.

Samsung Galaxy S10 E Fiyatı

Cihaz 4.375 TL fiyatla satılmaktadır ve 5.8 inç ekran boyutuna sahip, 128 GB rom ve 6 GB ram ile 3.100 mAh bataryaya sahiptir.

Xiaomi Mi 9T Pro Fiyatı

Bu cihaz da 3.700 TL fiyatla satılıyor ve 6.39 inç ekranı var. Cihazın 64 GB dahili alanı ve 6 GB ram donanımı var. 4.000 mAH pili de mevcut.