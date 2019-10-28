İnstagram Hesap Dondurma Kısa Yöntemi

Sosyal medya platformlarından biri olan İnstagram, en fazla kullanıcının yer aldığı ve en fazla fotoğrafın paylaşıldığı bir internet sitesidir. Oldukça popüler olan instagram uygulamasından veya internet sitesinden hesap dondurma yöntemleri internette en çok aranan konuların başında geliyor. İnstagramın kullanıcılar için sunmuş olduğu help.instagram sayfasında anlatım biraz karmaşık olduğu için kullanıcılar hesaplarını geçici olarak kapatırken zorlanıyorlar. Help instagram sayfası kullanıcılar için birçok konu da bilginin yer aldığı bir sayfa olmasına karşın anlatımının karışık olması nedeni ile kullanıcıları zorlamaktadır. Bu nedenle instagram hesabınızı dondurmak istediğinizde kısa süre de hesabınızı geçici olarak dondurabileceğiniz yöntemleri kullanmalısınız. Açtığınız instagram hesabınızı dondurmak istediğinizde, intagram hesap dondurma kısa yöntemi ile bu işlemi kısa süre de gerçekleştirebiliyorsunuz.

1 ) İnstagram hesabınıza giriş yapın ve sağ üst köşe de yer alan profil sekmesine tıklayın. Profil sekmesinden sonra açılan sayfa da profilimi düzenle seçeneğini tıklayarak sayfanın açılmasını bekleyin.

2 ) Açılan sayfanın altında sağ tarafında hesabımı geçici olarak kapat seçeneği yer alıyor. Hesabımı geçici olarak kapat seçeneğine tıklıyorsunuz.

3 ) Hesabımı geçici olarak kapat seçeneğine tıkladığınızda karşınıza hesabını neden kapatıyorsun sorusu için site yönetimi tarafından belirlenmiş cevapların yer aldığı bir kutu çıkıyor.

4 ) Kutucuğa tıkladığınızda karşınıza size sunulan cevaplardan birini seçmeniz gerekiyor. Bu cevaplardan birini seçerek menü de yer alan bir diğer aşamaya geçiyorsunuz.

5 ) Size sunulan cevaplardan birini seçerek hesap kapatma nedeni olarak belirtiyorsunuz. Daha sonra cevap kutucuğu altında yer alan şifre kutucuğuna güncel şifrenizi girmeniz isteniyor.

6 ) Kutucuğa güncel şifrenizi girdikten sonra yapmanız gereken şey oldukça basit. Sayfanın en altında yer alan hesabı geçici olarak kapat sekmesine tıkladığınızda artık intagram hesabınız kapalı konuma geliyor.

Bu işlemler ile kısa süre de basit birkaç adımda instagram hesabınızı kilitlemiş veya başka bir deyişle geçici olarak dondurmuş oluyorsunuz. Hesap dondurma işlemi sonrasında internet sitesi aracılığı ile diğer kullanıcıların paylaşımlarını takip edebiliyorsunuz. Ancak kendi hesabınızı kullanamıyorsunuz ve takipçileriniz de sizi göremiyor. İnstagram hesap dondurma kısa yöntemi ile bir iki dakika içinde hesabınızı dondurabiliyor olmanız facebook ve twitter gibi sosyal medya platformlarına göre avantajlı olmanızı sağlıyor. Diğer platformlarda hesap dondurma ve kilitleme işlemi zorlu süreçler ile gerçekleşiyor.

Mobile uygulamadan veya internet sitesinden bu işlemi kolayca ve kısa süre de yapabiliyorsunuz. İnstagram hesabınızı geçici olarak kapattıktan sonra internet sitesinden farklı kullanıcıların hesaplarına ulaşabiliyorsunuz. Ancak kullanıcı adınız ve şifreniz zile sistem eğiriş yaptığınızda hesabınız aktif hale gelecektir. Bu durumda takipçileriniz tarafından takip edilmeye ve paylaşımlarınız beğenilmeye devam edecektir.

İnstagram hesabınızı geçici olarak silmek ile hesabınızı dondurmak farklı işlemlerdir. Hesabınızı silmek istediğinizde tüm hesap silinecektir. Facebook gibi 2 haftalık bekleme süresinin yer almadığı instagram uygulamasında anlık olarak hesap silme işlemi yapıldığı için hesap dondurma ve hesap silme işlemlerini yaparken dikkatli olmalısınız. Sizlere sunmuş olduğumuz instagram hesabı geçici dondurma kısa yöntemi ile çok basit bir şekilde hesabınızı dondurabiliyorsunuz. Hesap dondurma süresi tamamen size bağlı olduğu için istediğiniz zaman hesabınızı aktif hale getirebiliyorsunuz.