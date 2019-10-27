Vodafone Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Ülkemizde faaliyet gösteren ve milyonlarca abone sayısına sahip olan Vodafone gsm operatörünün müşterileri için sunduğu müşteri hizmetleri servisinde iletişim kurabileceğiniz bir operatöre bağlanmak için dakikalarca bant kaydı dinlemek zorunda değilsiniz. Dakikalarca süren ve sürekli bir takım tuşlara basmak zorunda kalacağınız bant kayıtlarını dinlemek yerine kısa yol tuşlarını kullanarak doğrudan müşteri temsilcisine bağlanabiliyorsunuz. Doğrudan müşteri temsilcisine istiyorsanız izleyeceğiniz adımlar şunlardır.

1 ) Vodafone müşteri hizmetlerine ulaşmak için müşteri hizmetleri numarası olan 542 yi arayabilirsiniz. Eğer farklı bir operatörden arama yapıyorsanız 0 542 542 00 00 numarasını aramanız gerekiyor. Aramanız cevaplandığı andan itibaren size sunulan ses kaydını dinlemeniz gerekiyor. Karşılama kaydı biter bitmez 1 tuşuna basıp, 3 – 4 saniye sonra da 0 tuşuna bastığınızda Vodafone müşteri hizmetleri direk operatöre bağlanma imkanına sahip oluyorsunuz. Eğer farklı bir işlem için müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorsanız 542 veya 0 542 542 00 00 numarasını aradıktan sonra önce 2 tuşuna, 3 – 4 saniye sonra 1 tuşuna ve yine 3 – 4 saniye bekledikten sonra 0 tuşuna bastığınızda yine müşteri temsilcisine doğrudan ulaşabiliyorsunuz.

2 ) Vodafone müşteri hizmetleri direk operatöre bağlanmak için izleyeceğiniz ikinci yöntem ise Vodafone internet hattını kullanmaktır. İnternet ile ilgili sorunlarınız için sizlere sunulan hattı tercih ederek doğrudan müşteri temsilcinize bağlanabilirsiniz. Burada internet işlemleri yerine istek ve ihtiyaçlarınız için yardım alabilir ve kısa süre de işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Vodafone müşteri hizmetleri direk operatöre bağlanma yöntemi olarak Vodafone kullanıcıları 542, diğer operatör kullanıcıları ise 0 542 542 00 00 numarasını aramalısınız. Karşılama ses kaydını dinledikten sonra 0 tuşuna basmalısınız. 0 tuşuna bastığınızda sizi yine bir takım ses kayıtları karşılayacaktır. Bu kayıtları dinlemek zorunda değilsiniz. Yapmanız gereken ses kayıtlarını dinlemeden 3 tuşuna basmak ve doğrudan müşteri hizmetleri operatörüne bağlanabilirsiniz. Sizinle görüşecek kişinin asli görevi internet ile ilgili sorunlarda size yardımcı olmak olsa da yardım almak istediğiniz konularda da size yardımcı oluyorlar.

Bu yöntemler ile Vodafone müşteri hizmetleri operatörüne doğrudan bağlanabiliyorsunuz. Aksi halde birçok ses kaydını dinlemek zorundasınız. Ses kayıtları ile yönlendirileceğiniz için sistem sizi müşteri temsilcine ulaştırmamak için uğraştıracaktır. Vodafone müşteri hizmetleri direk operatöre bağlanma yöntemleri ile zaman kaybetmeden kısa süre de temsilcinize bağlanıyor, işlemleriniz için hızlı bir şekilde yardım alıyorsunuz. Vodafone müşteri hizmetleri numarasını aradığınızda dakikası başına ücret ödediğiniz için hızlı bir şekilde müşteri temsilcisi operatörüne ulaşmanız çok önemlidir.