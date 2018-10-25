Xiaomi'nin En Çok Tutulan Telefon Modelleri

Telefon modellerine geçmeden önce dilerseniz öncelikle kısaca Xiaomi'yi bir tanıyalım. Evet telefonları çok güzel, çok memunuz Powerbank konusunda da iddialı ama Xiaomi hangi ülkeye ait ? Xiaomi üretim tesisleri nerede? Gibi bilgilere yazının bu bölümünde ulaşacaksınız.

Xiaomi Kısa Tarihcesi

Şirket CEO'su Lei Jun ve arkadaşları tarafından 6 Nisan 2010'da resmen kurulmuştur ve ekibin yoğun çalışması sayesinde günümüzdeki gücüne ulaşmış ve en büyük telefon üreticileri arasına adını hiç de küçümsenmeyecek büyük harflerle yazdırmıştır.

Xiaomi Hangi Ülke Menşeili Bir Marka?

Xiaomi Inc Pekin/Çin menşeili bir kuruluştur.

Xiaomi Üretim Tesisleri Nerede?

Xiaomi marka ürünlerin deyim yerindeyse peynir ekmek gibi satıldığı Hindistan'da Xiaomi markalı ürünlerin büyük bir bölümü üretilmektedir.

Eveet gelelim telefon bölümüne...

Xiaomi Mi8

Xiaomi 8 Genel özelliklerinden bahsedecek olursak Xiaominin amiral gemisi olarak tanıttığı modellerinden olan bu telefonun ağırlığı sadece 175g. 42Mbps bağlantı hızını destekleyen 154.9x74.8x7.6mm ebatlarında olan bu telefonunun ekran boyutu ise 6.21 inç. Super AMOLED ekran kullanan bu telefonun 1080x2248 ekran çözünürlüğü var. Android 8.1'e sahip olan bu telefonun 3x kamera zoom'una sahip 20MP ön selfie kamerası bulunuyor.Li-Po pil türüne sahip ve 3400 mAh pil gücüne ve 6GB RAM'e sahip bu telefon alacakları pişman etmeyecek özellikler taşıyor.

3799 Tl'lik fiyatı ile gözleri korkutsa da özellik olarak tatmin edecek cinsten.

Xaiomi A2 Lite

Xiominin en çok satan modellerinden olan A2 178g ağırlığa sahip. 256 GB'a kadar arttırılabilir hafızaya sahip olan bu telefonun boyutları ise 149.3x71.7x8.8mm olarak belirtilmiş.

5.84 inç ekran boyutuna sahip olan bu telefonun ekran çözünürlüğü ise 1080x2280 şeklinde. IPS LCD ekrana sahip olan bu telefonun 2,0 GHz Octa Core işlemcisi bulunuyor. Android 8.1 ile kullanıcılara sunulan bu telefonun Java desteği ve kablosuz şarj ozelliği bulunmuyor. Ön kamerası kullanıcıları pek tatmin etmeyecek düzeyde 5 MP olarak bırakılması bizi biraz üzse de pil gücü olarak gönlümüzü kazanacak bir cihaz gibi görünüyor. 4000mAh pil gücüne sahip bu cihaz diğer Xiaomi modelleri gibi Li-Po pil kullanıyor. 4GB RAM'e ve yüz tanıma özelliğine sahip olan bu telefon şuan piyasa 1590 TL civarında işlem görüyor.

Xiaomi RedMi5 Plus

Ağırlık olarak Plus olmasından da kaynaklı bir artış olan 180g'lık bu cihazın 128GB'a kadar arttırılabilir hafızası mevcut.158.5x75.5x8.1mm ebatlarındaki bu telefonun ekran boyutu ise tatmin edecek düzeyde 5.99 inç olarak kayıtlara geçmiş.1080x2160 ekran çözünürlüğüne sahip bu telefonda yine IPS LCD ekran kullanılmış göz tarama özelliği bulunan ancak yüz tanıma sistemi bulunmayan bu telefonda 4GB RAM tercih edilmiş. Pil olarak ise Li-PO pil kullanılarak 4000mAh güç kullanılmış. Memnun edecek düzeyde görünüyor.Fiyat olarak ise 1500Tl bandında seyrediyor.

Xiaomi RedMi S2

170 g ağırlığa sahip olan bu telefon 160.7x77.3x8.1mm ebatlarına sahip. 5,99 inç ekran boyutlarına sahip olan bu telefonda çift hat kullanım seçeneği mevcut ancak tek işlemci ile yönetiliyor. Ekran çözünürlüğü olarak biraz üzücü olsa da 720x1440 kullanılmış ve IPS LCD ekran tercih edilmiş.12MP+5MP kameraya sahip olan bu telefonda 2,0 GHz Octa Core işlemci kullanılmış ve Android 8.1 ile müşterile sunulma kararı alınmış. Pil olarak ise Li-Po 3080 mAh pil tercih edilmiş. Ekran çözünürlüğü ile kıyasladığımız zaman fena görünmüyor. RAM olarak ise 3GB ram kullanan bu cihaz özelliklerinden de anlayacağımız üzere fiyat yönünden bizi memnun edecek. 1.370 TL piyasa satış fiyatı

Xiaomi Mi A1

165 g ağırlığıa sahip olan ve 128 GB'a kadar arttırılabilir hafızası olan bu cihaz 155.4x75.8x7.3 ebatlara sahip. 5.5 İnç ekran boyutu olan bu cihazda 1920x1080 ekran çözünürlüğü IPS LCD ekran ile birlikte kullanılmış. Android 7.1.2 ile birlikte gelen cihazda kablosuz şarj özelliği bulunmamaktadır.5 MP selfie kamerasına sahip 12 MP arka kameraya sahip bu cihazda parmak izi okuyucu mevcut olup 4GB Ram bulunmaktadır.3080 mAh pil gücü 1920x1080 ekran için biraz az gibi görünüyor. Piyasa fiyatı ise 1384 Tl bandında