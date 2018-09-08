Instagram arama geçmişi nasıl temizlenir?

Bugünkü yazımızda sizlere Instagram hesabındaki arama geçmişini silmenin yollarını göstereceğiz. Instagram çok çekici bir uygulama diyebiliriz. Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. 2010 yılında kurulan daha sonra Facebook'un sahibi Mark tarafından satın alınan popüler bir uygulama. Pek çok kişi için bağımlılık haline gelmiştir.

Instagram pek çok kişi için mahrem bir alan diyebiliriz. Birçok kişi gün içinde çeşitli aramalar yaparak bazı şeylere bakıyor. Ancak baktıkları veya aradıkları şeylere uygulama geçmişinde kalıyor. Bir başkası da bu geçmişi rahatlıkla görebilir.

Örneğin uygulamada "Ajdar"ı arattınız. "Ajdar" ile ilgili 5 profile girdiniz. Bu 5 profil de kayıtlı kalır. Aradan aylar geçse de geçmişinizde gözükür.

Yerler, etiketler, sayfalar ve daha pek çok şey arama geçmişinizde kayıtlı kalır.

Sevgilisi olanlar için de büyük bir derttir bu. Instagram arama geçmişini görmek isteyen sevgiliniz varsa en iyisi temiz kullanmak. Ancak temiz kullanamıyorsanız düzenli olarak arama geçmişini silebilirsiniz. Arama geçmişini nasıl sileceğinizi bilmiyorsanız burada size bunu anlatacağız.

Instagram uygulamasını açtığınız aşağıda mini bir menü var. Oradaki büyüteç işaretine tıkladıktan sonra yukarıdak arama bölümüne geldiğinizde son aramaları görebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya doğru tarih eskir. Peki bu geçmişi nasıl sileceksiniz?

Ayarlar kısmına geldikten sonra arama geçmişine tıklamalısınız. Ardından "arama geçmişini temizle" demelisiniz.

Bu adımları başarıyla gerçekleştirirseniz tüm arama geçmişiniz silinmiş olur.

Bilgisayardan bu işlemi gerçekleştirmek ise kısmen daha zor. Öncelikle profilinizin bulunduğu sekmeyi açmanız gerekiyor. Daha sonra Profili Düzenle seçeneğinin yanındaki Ayarlar simgesinden uygulama ayarlarını açıyorsunuz. Ayarlar kısmının Hesap alt başlığı altında ise Arama Geçmişi isimli bölüm yer alıyor. Buraya tıklayarak "Arama Geçmişini Temizle" derseniz, Keşfet sekmesindeki hesap, konum veya konu etiketleri için yaptığınız aramalar temizleniyor. Böylelikle yeni bir arama yapmak için tıkladığınızda son dönemde yaptığınız aramalar görünmüyor. Ancak “Önerilen” aramalar başlığının silinmediğini belirtelim. "Önerilen" ise sizin arama geçmişine göre karşınıza çıkar. Bu da sıkıntılı anlar doğurabilir.