Orta Seviye En iyi telefon önerileri

Bugünkü yazımızda sizlere fiyat/performans bakımından etkileyici düzeyde olan telefonları göstereceğiz. Öncelikle şunu belirtelim:

"Kaliteli bir telefon istiyorsanız marka almak zorunda değilsiniz" Fiyat/performans olarak iyi seviyede olan pek çok ürün mevcut.

Piyasada en çok bilinen ve kullanılan 2 marka var : Apple ve Samsung. Ancak bu 2 dev marka kadar bilinmese de çok iyi telefonu olan markalar da var. LG, Xiaomi, General Mobile bunlardan sadece birkaçı. Dilerseniz fiyat/performans açısından bazı telefonları inceleyelim.

LG Q6, orta segment telefonlar biri diyebiliriz. Şuan için piyasa değeri ortalama 1100₺. Cihazda 18:9 ekran oranını kullanan 5.46 inç ekran yer alıyor. Özellikle kamerası dikkat çekiyor. İşlemcisi gayet kuvvetli ve 3GB RAM bulunduruyor.

LG Q6 teknik özellikleri

Boyutlar: 142.5 x 69.3 x 8.1 mm

Ağırlık: 149 gram

Ekran: 5.5 inç 18:9 FHD+ FullVision 2160 x 1080px, 442 ppi

Ekran Koruması: Gorilla Glass 3

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 435

GPU: Adreno 505

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB + microSD

Ana Kamera: 13 Megapiksel f/2.2 1/3 inç sensör

Selfie Kamera: 5 Megapiksel f/2.2 1/1.5 inç sensör 100 derece geniş açı ve yüz tanıma

Video Kaydı: 1080p @30 FPS

İşletim sistemi: 7.1.1 Nougat

Batarya: 3000 mAh

Xiaomi Mi 6 ise tam bir canavar. Fiyat olarak pahalı olsa da gayet kaliteli bir telefon. Güncel piyasa değeri 1900₺ civarında. 6 GB RAM bulunduruyor. Bu bazı bilgisayarlarda yok! İşlemcisi de çok kuvvetli.

Xiaomi Mi 6 teknik özellikleri

Boyutlar: 145.2 x 70.5 x 7.5 mm 168 gram

Ekran: 5.15 inç IPS LCD 1080×1920 428 ppi

İşlemci: Snapdragon 835 (4×2.45 GHz Kryo ve 4×1.9 GHz Kryo)

GPU: Adreno 540

RAM: 6 GB

Depolama: 64 veya 128 GB

Kamera: Çift 12 MP arka kamera (F/1.8 + F/2.6), OIS, Lazer otofokus + 8 MP ön kamera

İşletim sistemi: OS, v7.1.1

Batarya: 3350 mAh

General Mobile GM 5 Plus da yine fiyat/performans olarak üst sıralarda. Hem ön kamerası hem de arka kamerası ile harikalar yaratıyor. elefonun bir diğer avantajı ise tabii ki Android One programı sayesinde güncellemeleri beklemeden alıyor olması.

General Mobile 5 Plus teknik özellikleri

Ekran: 5.5 inç. (1080 x 1920) Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor.

İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

İşlemci: 1.5 GHz hızında Snapdragon 617

Grafik birimi: Adreno 405

Ram: 3 GB LPDDR3

Kamera: 13 Megapiksel arka, 13 Megapiksel ön kamera

Batarya: 3.100 mAh

Depolama: 32 GB (microSD kart ile 128 GB’a kadar artırılabilir)