Bugünkü yazımızda sizlere Instagram hesabını kapatmanın yollarını göstereceğiz. Instagram çok çekici bir uygulama diyebiliriz. Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. 2010 yılında kurulan daha sonra Facebook'un sahibi Mark tarafından satın alınan popüler bir uygulama. Pek çok kişi için bağımlılık haline gelmiştir.

Bu yüzden pek çok kişi hesabını dondurmaya ya da silmeye çalışmaktadır. Instagramı kullanabilmek için 2 yolunuz var. İlk olarak herkesin kullanmış olduğu akıllı telefonlar. İkincisi de bilgisayarlar ancak bilgisayalarda tüm fonksiyonları kullanamıyoruz.

Instagram hesabınızı kapatmanızın pek çok sebebi olabilir. Kimisi bağımlı haline geldiği için kapatmak ister, kimisi sevgilisinden ayrılmıştır ve kapatmıştır. Kimisi telefonunda yer kalmadığı için uygulamayı silecektir ve hesabının açık kalmasını istemiyordur. Kimisi de başka bir hesap açacaktır.

Instagram hesabı nasıl kapatılır diye pek çok soru geliyor ve çok az kişi bunun cevabını biliyor. Öncelikle telefondan bunun mümkün olmadığını belirtelim.

Instagram hesabınızı dondurmak için bilgisayardan ya da telefonunuzun bir tarayıcısından hesabınıza giriş yapın. Sağ üst kısımdaki insan simgesine dokunun veya tıklayın ve "Profili Düzenle"yi seçin. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki "Hesabımı geçici olarak kapat"a dokunun veya tıklayın. "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. "Hesabı Geçici Olarak Kapat"a dokunun veya tıklayın.

Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek için yine hesabınıza bilgisayardan giriş yapmanız istenir. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz. "Hesabını neden siliyorsun?" sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür. "Hesabımı kalıcı olarak sil"e tıklayın veya dokunun.